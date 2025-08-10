Anh có thể ngồi nghe em kể đủ chuyện trên trời dưới đất

Anh cao 1m75, vẻ ngoài dễ nhìn, không theo tôn giáo nào, độc thân và chưa từng kết hôn.

Anh sinh ra và lớn lên ở một xã gần địa đạo Củ Chi, hiện có công việc và định hướng phát triển tại quê nhà nên mong em sống, làm việc hoặc có ý định ở những khu vực lân cận như Bến Cát, Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một, Trảng Bàng...

Sở thích của anh là ngắm bầu trời khi sắp mưa và bầu trời đêm có trăng, không hiểu sao khi nhìn, anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên khó tả. Ngoài ra, anh còn thích mèo, phim ảnh, anime, gaming, meme, rock... và có hứng thú với lịch sử cổ đại, khoa học vũ trụ.

Anh thuộc típ người kiệm lời, chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết và thích lắng nghe nhiều hơn. Trong tình yêu và hôn nhân, anh coi sự chung thủy và tin tưởng là trên hết.

Mong em nhỏ hơn anh từ 3 tuổi trở lên, là người hướng nội, khá ít nói, nên hy vọng em hoạt ngôn một chút. Nếu có người mồi chuyện, anh sẽ nói khá nhiều. Ngoài ra, anh mong em có nét nữ tính hoặc biết chăm chút cho ngoại hình.

Anh là kiểu đàn ông của gia đình, rất hiếm khi tụ tập bạn bè bên ngoài, thích những bữa ăn thân mật tại nhà hơn. Anh biết nấu ăn, không dám nói ngon nhưng những bữa đơn giản thì anh có thể làm được, nên em không cần giỏi chuyện bếp núc. Nếu em thích nấu ăn, mỗi cuối tuần cả hai có thể cùng nhau xuống bếp nấu một món mới.

