Anh có thể hứng chịu dịch cúm tồi tệ nhất thập kỷ

Giới chức y tế cảnh báo mùa cúm mùa đông đã bắt đầu sớm 5 tuần, với tỷ lệ nhập viện cao nhất trong gần 10 năm, làm dấy lên lo ngại về một mùa dịch kéo dài và nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết các ca mắc đang tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên, theo Telegraph ngày 30/10. Dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ ca bệnh tăng từ 6,1% lên 8,2% chỉ trong tuần này, chủ yếu do sự gia tăng đột biến ở trẻ em trong độ tuổi đến trường. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản cũng đang vật lộn với dịch cúm, khiến nhiều trường học phải đóng cửa và 6.000 người nhập viện.

Tiến sĩ Suzanna McDonald, trưởng nhóm cúm của UKHSA, cho biết: "Chúng tôi lo lắng rằng cúm đã bắt đầu lưu hành sớm hơn một chút so với bình thường. Đây là một căn bệnh rất nghiêm trọng, không chỉ là một cơn cảm lạnh khó chịu". Giới chức lo ngại virus sẽ sớm lây lan sang các nhóm tuổi lớn hơn, dễ bị tổn thương và mùa cúm có thể đạt đỉnh trước khi phần lớn nhóm này được tiêm phòng, do chiến dịch tiêm chủng mới chỉ bắt đầu vài tuần. Tuy nhiên, UKHSA cho biết hiện không có kế hoạch ban hành hướng dẫn khuyến nghị đóng cửa trường học.

Theo NHS, tất cả người lớn đủ điều kiện nên đặt mục tiêu tiêm vaccine trước cuối tháng 11. Ảnh: SolStock/E+

Hai trong số những mùa cúm mùa đông tồi tệ nhất thập kỷ qua được ghi nhận trong ba năm gần đây, một phần được cho là do sự bùng phát trở lại của virus sau các hạn chế Covid và khi khả năng miễn dịch cộng đồng ở mức thấp. Năm ngoái, gần 8.000 người ở Anh chết vì cúm. Con số này trong mùa cúm 2022-23 là gần 16.000 người.

Sự xuất hiện sớm của cúm được coi là "rất đáng lo ngại" đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Ông Rory Deighton, Giám đốc chăm sóc cấp tính và cộng đồng tại Liên đoàn NHS, cho biết hệ thống vốn đã "hoạt động hết công suất" sau một mùa hè bận rộn và điều này sẽ "chồng chất thêm áp lực lên các dịch vụ vốn đã bị quá tải". Ông Duncan Burton, Giám đốc Điều dưỡng của Anh, cũng nhận định sự gia tăng sớm ở trẻ em là "đặc biệt đáng lo ngại", vì sự lây lan ở trẻ thường đi trước người lớn.

Giới chức y tế đang kêu gọi người dân đi tiêm phòng. Ông Burton nhấn mạnh virus cúm thay đổi hàng năm nên việc tiêm phòng mỗi năm là rất quan trọng để bảo vệ gia đình và giảm lây lan. "Vaccine là một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để giúp bảo vệ khỏi virus và chuẩn bị cho một mùa đông dự kiến sẽ rất thách thức. Tôi kêu gọi mọi người đủ điều kiện hãy đi tiêm ngay khi có thể", ông nói.

Tiến sĩ Alex Allen, nhà dịch tễ học tư vấn tại UKHSA, nhấn mạnh: "Nếu bạn đủ điều kiện tiêm vaccine, đó là vì bạn có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn. Vaccine là tuyến phòng thủ tốt nhất của chúng ta". Tất cả người lớn đủ điều kiện được khuyến cáo tiêm phòng cúm trước cuối tháng 11. Vaccine cúm miễn phí được cung cấp cho mọi người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền. Các bậc phụ huynh được nhắc nhở hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng gửi đến trường học cho con em mình, hoặc đặt lịch hẹn cho trẻ 2-3 tuổi.

Tiến sĩ Allen cũng khuyên bất kỳ ai có triệu chứng cúm hoặc Covid, bao gồm sốt cao, ho, mệt mỏi hoặc đau nhức nên hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, cân nhắc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ thông thoáng không gian. Trong khi đó, UKHSA cho biết các ca nhiễm Covid-19 đang giảm và virus này hiện ở mức cơ bản.

Bình Minh (Theo Telegraph, BBC)