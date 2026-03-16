Chính phủ Anh đang xem xét kế hoạch triển khai thiết bị không người lái chuyên rà phá thủy lôi tới Eo biển Hormuz, thay vì điều tàu quân sự.

"Điều quan trọng là tái mở cửa Eo biển Hormuz. Có nhiều cách để đóng góp, trong đó có triển khai thiết bị không người lái (drone) chuyên rà phá thủy lôi. Tất cả những phương án đều đang được xem xét cùng các đồng minh", Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband cho biết hôm 15/3.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh trước đó cũng thông báo London đang cân nhắc nhiều phương án để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz mà không cần triển khai tàu chiến hộ tống, trong đó có triển khai drone săn mìn.

Anh có thể đưa drone săn thủy lôi đến Eo biển Hormuz Hệ thống săn mìn tự hành của Anh trong đợt thử nghiệm năm 2018. Video: BQP Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuần trước tiết lộ nước này đã bố trí một số hệ thống săn mìn tự hành ở Trung Đông từ trước khi xung đột bùng phát. "Tôi đã đối thoại với các nhà hoạch định kế hoạch về những lựa chọn có thể thực hiện cùng đồng minh nếu cần hành động", ông nói.

Hải quân Anh đang biên chế và phát triển nhiều tổ hợp drone rà phá thủy lôi, gồm Sweep, SeaCat, MMCM và Wilton. Các hệ thống này thường kết hợp với tàu mặt nước không người lái, thiết bị rà mìn và phương tiện lặn tự hành để tìm kiếm các mối đe dọa.

"Nếu được triển khai, đây có thể là lần đầu những hệ thống này được thử nghiệm trong môi trường tác chiến thực sự", nhà phân tích quân sự Anh Michael Clarke cho hay.

Ngoài drone săn mìn, Anh cũng đang cân nhắc triển khai drone đánh chặn giá rẻ để đối phó máy bay không người lái tự sát kiểu Shahed của Iran, sau khi loại vũ khí này thể hiện hiệu quả ở chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý khả năng sử dụng drone đánh chặn tại Trung Đông vẫn ở giai đoạn xem xét ban đầu, trong khi phương án triển khai drone săn mìn được đánh giá có khả năng thực hiện sớm hơn. Giới chức Anh cũng tỏ ra thận trọng với đề xuất của Mỹ về điều tàu chiến tới khu vực, do lo ngại điều này có thể khiến căng thẳng leo thang.

Tổ hợp săn mìn tự hành của Anh trong một cuộc thử nghiệm hồi năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Thủy lôi là một trong những vũ khí đơn giản nhất nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà hải quân Mỹ từng đối mặt, làm hư hại nhiều tàu chiến hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ.

Chúng về cơ bản là những khối kim loại được nhồi thuốc nổ, nằm im lìm dưới lòng biển, chờ đợi "con mồi" đi ngang qua để kích nổ. Chúng được thiết kế để neo lơ lửng hoặc chìm dưới đáy biển, hay trôi dạt theo dòng hải lưu, sử dụng cơ chế chạm nổ hoặc các loại ngòi nổ phức tạp hơn như cảm ứng từ trường, âm thanh, áp suất.

Điểm hẹp nhất trên Eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34 km, luồng hàng hải để tàu đi qua càng hẹp hơn, khiến nguy cơ từ thủy lôi trên biển trở nên nghiêm trọng. Tàu thuyền qua đây gần như không có nhiều không gian để cơ động và khả năng va phải các thiết bị nổ này cao hơn.

Eo biển Hormuz đã gần như tê liệt từ khi Iran phát động trả đũa chiến dịch của Mỹ - Israel. Theo trang web theo dõi Marine Traffic, lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm 90% trong cuộc khủng hoảng. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết 13 tàu đã bị tấn công ở khu vực trong 2 tuần xung đột.

Điều đó gây ra những hệ lụy đáng báo động cho nền kinh tế toàn cầu, khi 20% lượng dầu thô toàn cầu vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Thanh Danh (Theo Sky News, Guardian)