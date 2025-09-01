Anh có thể đến với em vào thu không?

Nhiều năm không yêu ai, em hy vọng đây là một trong những nơi cho nhau cơ hội để thấy được một nửa mình mong đợi.

Hà Nội tháng 8 đã vào thu rồi, em cũng hiền dịu như mùa thu khi yêu vậy, tiếc là lâu rồi em có ít cơ hội gặp ai độc thân khiến mình rung động về "nước sơn" và cả "chất gỗ".

Em luôn hướng đến một gia đình đúng nghĩa, chung thủy một vợ một chồng -một, hai con, chồng là trụ cột, vợ là hậu phương, cùng nhau chia sẻ, vun đắp cho tổ ấm riêng, mọi thứ đều chân thật, công khai, tôn trọng nhau. Em cũng xinh xắn mà giờ có tuổi bớt xinh rồi, ngoại hình cân đối, nhà em không ai thấp cả. Em hướng gia đình và hướng nội nhiều hơn, đa số tự nấu ăn cho sạch sẽ chứ ăn ngoài nhiều rất bẩn. Trong giao tiếp ứng xử, em tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục, văn minh, khá nhẹ nhàng, tinh tế. Em chưa từng kết hôn cũng chưa từng có con.

Về công việc, học xong đại học, em làm văn phòng rồi tự kinh doanh một thời gian nhưng đã thôi. Hiện em làm quản lý, công việc giờ hành chính nhiều áp lực, em cũng đang có kế hoạch làm công việc khác của bản thân nên nếu anh có nguồn lực phụ trợ em thì tốt quá. Hiếu nghĩa với bố mẹ hai bên là việc nên làm của cả hai vợ chồng. Thỉnh thoảng em làm thiện nguyện, nhưng sắp tới em đang có kế hoạch liên hệ với tổ chức nhân đạo để giúp đỡ thường xuyên người yếu thế vào một buổi cố định trong tuần nếu họ cần. Ngày nào em cũng thể thao ít nhất 30 phút. Nếu anh thích bơi, chạy, đi bộ và xem phim bom tấn thì tuyệt vời.

Em mong gặp anh 34–44 tuổi, cao từ 1m69, ngoại hình khá, chưa từng kết hôn, chưa từng có con riêng vì em không hợp mối quan hệ phức tạp với người ly dị có con riêng hoặc phóng túng. Tính cách điềm đạm, văn minh, tinh tế, biết việc gia đình và cũng có tư duy xây dựng gia đình một vợ một chồng. Anh học ít nhất đại học, có thể làm văn phòng hoặc tự kinh doanh riêng tại Hà Nội, năng động, ý chí cầu tiến cao. Ở tuổi này em hy vọng anh đã ổn định kinh tế, đạt được thành tựu trong công việc và cuộc sống.

Em đã thấy nhiều hạng người, nếu là đạo đức kém thì làm ơn đừng liên hệ để "diễn" với em và xã hội, vì không ai chấp nhận được một kẻ hay một gia đình như thế. Em thường bị nhiều việc cuốn đi, do vậy có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn làm quen, nói chuyện lúc đầu, cho nên mối quan hệ sẽ không tiến triển. Nên nếu có làm quen, mong sẽ gặp được mẫu đàn ông như trên và đặc biệt nhiệt tình, chủ động, muốn xây dựng mối quan hệ. Có như vậy, anh em mới có thể thân thiết và hết cô đơn được.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ