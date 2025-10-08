Anh có thể cùng em tựa vai nhau ngước nhìn mặt trời khuất xa?

Có những tối muộn, khi con ngủ say, căn nhà yên ắng đến lạ. Em ngồi một mình, đọc vài trang sách hoặc lướt điện thoại thấy lặng lẽ quá.

Tìm một người hợp ý để có thể tâm tình, hàn huyên những lúc như này vậy mà không dễ với một phụ nữ U40, với một nửa tính cách vẫn còn trẻ con, một nửa sâu sắc, từng trải như em. Đôi lúc em thích có ai đó cùng tản bộ dưới hàng cây, cùng xem một tập phim nhẹ nhàng, hay đơn giản là cùng ngồi tựa đầu bên nhau lặng yên, cùng hát karaoke giải stress, không cần nói gì nhiều... chỉ cần hiểu nhau. Em không phải gồng, không cần mạnh mẽ nữa.

Em là người phụ nữ 40 tuổi, miền Nam, sống tại Bình Dương, đã ly hôn được bốn năm và có hai con nhỏ đang tuổi đi học. Em tin vào sự tử tế, vào những cuộc gặp gỡ có duyên, và vào việc trò chuyện chân thành có thể chữa lành rất nhiều điều, chạm được vào tim nhau, cho nhau chút hơi thở của sự sung túc trong tình yêu. Em sống khá hòa đồng, thiện lương, dễ gần và biết lắng nghe.

Em không tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ mong gặp một bạn nam sống tình cảm, có công việc ổn định, không hút thuốc, chững chạc; nếu có chút hài hước và biết gợi chuyện càng tốt. Và đương nhiên, đừng quá cách xa về tuổi tác, cùng thế hệ càng tốt nè. Ngoài ra, các anh có quan điểm "gia trưởng mới lo được cho em" đừng liên lạc với em ạ. Em từng tổn thương quá nhiều với người chồng như thế nên xin phép được chọn lọc một chút.

Em không đẹp nhưng có thể gọi là ưa nhìn, dáng người ổn áp. Hoặc nếu em nấu ăn không xuất sắc, chắc em cũng nấu ngon bát cháo hành Thị Nở cho anh đó. Người đàn ông của em, có thể vì em mà vào bếp không?

Có thể em viết hơi hoa mỹ, chỉ để mình thấy cuộc sống có lúc cũng mềm mại và đáng yêu đến thế, chứ không phải em sống không thực tế đâu nhé.

"Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua, các con ngày dần lớn khôn

Em sẽ nguyện cùng anh băng qua góc trời, vượt ngàn núi cao

Thời gian trôi bạc màu tóc xanh, ai chẳng già đúng không

Ta sẽ cùng tựa vai bên nhau, ngước nhìn mặt trời khuất xa"

(st)

Em ngồi đây, chờ thư anh.

