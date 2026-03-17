Anh có ở Vũng Tàu cùng em không?

Em 36 tuổi, quê ở Quảng Nam, sống và làm việc tại Vũng Tàu (nay là TP HCM sau sáp nhập).

Em làm trong lĩnh vực giáo dục, công việc văn phòng của em cũng khá ổn định. Cuộc sống của em nhìn chung khá êm đềm, đi làm, về nhà, lâu lâu ra biển hít gió một chút rồi lại về.

Em thuộc kiểu người nhẹ nhàng, tính tình điềm đạm, hơi hướng nội nên không thích tụ tập mấy. Bạn bè nhận xét em là kiểu người an yên và khá "lành". Điểm mạnh của em chắc nằm ở căn bếp: em thích nấu ăn, làm bánh và khá tự tin là nấu cũng ổn. Em cũng rất thích trẻ con, có lẽ vì làm trong lĩnh vực giáo dục nên lúc nào cũng thấy trẻ nhỏ đáng yêu và mang lại nhiều năng lượng tích cực.

Vì hướng nội nên vòng tròn quen biết của em khá nhỏ. Đó cũng là lý do em thử viết vài dòng ở đây, hy vọng có thể gặp được một người đàn ông chân thành, sống tử tế, nghiêm túc trong tình cảm và đang sống tại Vũng Tàu chú ý đến bài đăng này. Nếu anh cũng là người thích cuộc sống bình dị, không quá ồn ào, thỉnh thoảng đi dạo biển, ăn một bữa cơm nhà và trò chuyện về những chuyện nhỏ trong ngày, về gia đình, có lẽ chúng ta sẽ hợp nhau.

Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ có thêm một người bạn đồng hành thích nấu ăn, thích trẻ con và luôn mong xây dựng một mái ấm thật ấm áp, anh nhỉ?

Em hy vọng được làm quen với anh trong một ngày gần nhất.

