Anh có muốn tìm một cô gái cùng hẹn hò Giáng sinh này không?

Em là cô gái miền Trung, cụ thể ở Bình Định, là nhân viên văn phòng và đang sống tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Em thích học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, thích đọc sách và tập yoga. Cuối tuần em hay đi leo núi và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè. Em sinh năm 1994, được mọi người nhận xét có ngoại hình dễ thương và tính cách dễ gần.

Em mong có thể tìm được anh, mình cùng hẹn hò và nếu phù hợp có thể tiến tới kết hôn.

Em nấu ăn không giỏi lắm nhưng được cái khá chịu khó tìm hiểu và cố gắng để mang lại hạnh phúc cho người mình thương. Em mong anh chăm chỉ, có công việc ổn định, thích vận động và yêu thương gia đình. Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh cũng thích học ngoại ngữ, thích đọc sách và tìm hiểu về những miền đất mới.

Mình có thể cùng nhau trò chuyện thật nhiều về những cuốn sách anh đang đọc hoặc chỉ giản đơn là những điều nho nhỏ trong cuộc sống. Mong có thể cùng anh trải qua những ngày tháng cuối năm mát lạnh, mình cùng nhau nắm tay bước qua những con phố nha.

