Anh có muốn tìm em không?

Mình không gặp nhau lúc bình minh thì bên nhau lúc hoàng hôn cũng rất đẹp phải không anh?

Bình minh hay hoàng hôn đều có vẻ đẹp riêng phải không anh? Trong những tháng năm sau này, anh có muốn tìm một người để yêu thương, quan tâm và chia sẻ? Em đã bước vào tuổi trung niên, đã qua sinh nhật nên có thể tính là 54 tuổi. Em sinh năm 1972, cầm tinh con chuột nhắt, thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương.



Trước kia, em từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, rồi nửa đường đứt gánh, anh nhà em bỏ vợ con về cõi khác đã lâu. Nay em sắp tròn lời hứa với chồng là lo cho con cái trưởng thành. Nhìn chặng đường phía trước còn dài, em mong tìm được một người bạn mới. Mong anh lớn tuổi hơn em, điềm đạm và nhân hậu, cũng có ý muốn tìm bạn cho tuổi xế chiều. Anh có thể đã ly hôn hay cùng hoàn cảnh với em và không đang trong một mối quan hệ khác.



Em là giáo viên dạy tiểu học, hiền nhưng nghiêm với học trò. Bình thường thì bạn bè vẫn nhận xét là em dịu dàng, nhỏ nhẹ, biết quan tâm đến mọi người. Sau giờ lên lớp, em thích chăm lo cho gia đình, rảnh thì đọc sách, cắm hoa hay chăm mấy chậu cây cảnh trên sân thượng. Nữ công gia chánh hay đối nhân xử thế trong ngoài, em đều đảm đương được. Hiện tại em và các con sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, cuộc sống ổn định ở mức bình thường. Về vẻ ngoài, em tóc đen da trắng, cao vừa tầm, cũng tạm coi là dễ nhìn, chắc chắn không làm người đi cùng ngại ngần khi sánh bước.



Trước kia, em từng mong lúc về già có người bạn đời ở bên, hôm sớm có nhau như một câu Kiều: "Khi chén rượu, lúc cuộc cờ. Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên". Nhưng trời chẳng chiều lòng người, nghĩ lúc về già con cái có hạnh phúc riêng, em lóc cóc sáng chiều mà thấy lo lo. Anh có muốn tìm một người bạn như em không, để thi thoảng có người chuyện trò, rảnh cuối tuần mình đi ngắm thu vàng trong nội đô, đu trend cùng đám trẻ? Để trong một chiều đông lạnh, trên đường tan làm về nhà không thấy chênh vênh?



Em nghĩ trong tình yêu đôi lứa, khi còn trẻ có hạnh phúc đắm say của tuổi trẻ mà lúc về già có chín chắn, sâu lắng của tuổi già, tựa như rượu ủ lên men, để càng lâu càng nồng đượm. Mình không gặp nhau lúc bình minh thì bên nhau lúc hoàng hôn cũng rất đẹp phải không anh? Nếu anh đọc bài và thấy đồng cảm, mong anh chân thành, nghiêm túc khi gửi email cho em. Hy vọng anh và em có thể tìm thấy nhau trong biển đời rộng lớn, cùng đi qua những ngày tháng bình yên.

