Anh có muốn là chồng của cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng?

Mong anh dùng sự trưởng thành của mình để chậm rãi với em, với nhau anh nhé?

Anh đã hình dung trong đầu mình về cô gái mà anh muốn ở bên cạnh khi đang đọc bài này chưa? Nếu rồi, anh đọc chậm rãi, cảm nhận coi em phải là người đó không nhé? Em sắp 3 lần của 10 năm tuổi, quê ở miền Trung đầy nắng gió, khô cằn. Nhưng anh yên tâm, sự "khô cằn" của nắng gió đó không làm chai sạn sự sự dịu dàng, mềm mỏng của những cô gái miền Trung ạ. Anh có kiếm tìm ở một cô gái có thể nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhẹ nhàng, kèm chút xàm với anh trong phần lớn thời gian anh ở bên cô ấy? Nói vậy chứ nếu là những quyết định lớn trong cuộc đời, những điều liên quan đến người em yêu thương thì em là đứa quyết đoán, và hơi "dữ" đó ạ.



Về ngoại hình, nếu "nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt" thì em có điều thứ ba, có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười thắm tươi được đính kèm với chiếc thân hình mini, dài 1m50. Em cũng chăm em lắm ấy, ăn uống, tập luyện, ngủ nghỉ nhưng bị khó lên cân mà điều mắc cười là bạn/chị sống cùng em sẽ tăng cân. Bởi em cũng hay vào bếp, thích trộn tùm la tùm lum ấy anh. Nên em rất cần một chút đòn bẩy bởi "tình yêu" từ anh, chúng ta cùng chăm nhau, anh được ăn ngon (dù có "dở"), em thì lên kí. Em cũng mong anh cao hơn em nhiều để khi em mang một chiếc giày cao gót anh vẫn còn cao hơn em.



Anh có đang theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình không? Với sự bướng bỉnh và may mắn của em thì công việc em đang làm và cả mãi về sau là điều mà từ khi là đứa nhỏ, em mong mình làm khi lớn lên. Anh biết không? Vì để được là "em" đó, mà một mình em vào Sài Gòn từ lúc 18 tuổi, không người thân. Em luôn biết và nhắc với bản thân "mọi điều đều có cái giá phải trả". Đến bây giờ em vẫn cảm ơn cô gái 18 tuổi đó đã can đảm cởi bỏ sự nuông chiều, bao bọc, yêu thương của một đại gia đình để đi tìm con đường của riêng mình. Hành trình đó dạy em thật nhiều điều tự việc sống tự lập, về sự biết ơn, biết điều, biết đủ. Em quý mọi tình cảm mà mình có được ở Sài Gòn này, cảm nhận thật sâu sắc bất kỳ khoảnh khắc nào khi em về quê với gia đình. Điều quan trọng nhất là mỗi ngày em cảm thấy là mình đáng "sống" và luôn có điều để em "yêu đời". Nghề em khá đặc biệt, anh có tò mò muốn biết?



Về chuyện tình cảm, chuyện là cách đây 5 năm em thật sự có tình cảm, kết nối với một người, tụi em đi được một quãng đường cũng 2-3 năm thì em dứt khoát rời xa. Chuyện tình cũ là chuyện quá khứ và em đã cắt đứt hết mọi điều liên quan. Nhưng nếu anh muốn biết em sẽ kể thêm cho anh, vì qua những chuyện từng trải đó giúp em trở thành chính em hiện tại. Thời gian đó, khi chuyện tình cảm của em chưa lành lặn hẳn thì gia đình em gặp biến cố. Giai đoạn đó thật sự, thật sự như muốn nhấn chìm em. Những năm rồi, em gác lại chuyện tìm anh, để làm lành "chính mình". Khi em viết những dòng này, có nghĩa là em đã sẵn sàng gặp anh, đểhai người cùng bước vào cuộc đời nhau.



Nói về chuyện yêu đương, em không có nhiều kinh nghiệm, đã và đang sẵn sàng học. Anh có thể mang cặp tới học cùng em. Chúng ta học cách yêu thương nhau để có thể cùng nhau trưởng thành, hoàn thiện bản thân, trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn và điều đặc biệt là cùng nhau làm trẻ trái tim mình trong khi ngày càng già đi. Nên chắc điều em muốn từ anh khi quen nhau: đầu tiên là sự tôn trọng, tiếp theo là "an toàn", sau đó là tình yêu để đi đến hôn nhân. Em có nhiều ưu điểm và cũng đầy rẫy những khuyết điểm.

Mong anh dùng sự trưởng thành của mình để chậm rãi với em, với nhau anh nhé? Chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều điều trong thời gian tìm hiểu để cảm nhận về nhau. Vậy nên em cần anh đang sống và làm việc ở Sài Gòn (quê anh ở Quảng Bình, Nghệ An càng tốt ạ). Em tin rằng những cuộc gặp mặt giúp chúng ta hiểu nhau hơn thay vì chỉ là những dòng tin qua màn hình.



Anh thích sự mềm mại không? Em thích sự mềm mại của các nàng hoa. Thật tuyệt, nếu trong tổ ấm sau này của chúng ta luôn có sắc hoa mỗi ngày (như điều em đang làm với căn phòng của mình), ở căn bếp luôn có mùi thơm của bữa cơm nhà, có thêm dăm ba ngọn nến thơm, anh và em cùng chuyện trò. Anh tưởng tượng thêm đi, anh có nghe tiếng "oe oe" của em bé không? Vậy nếu anh: tuổi từ 30-38, chưa từng kết hôn/có con, tử tế, khỏe mạnh, có sự nghiệp, anh tự tin về ngoại hình của mình (khuôn mặt ưa nhìn, cao trên 1m65), có lối sống lành mạnh (không đổ tứ tường) và ưng em rồi, gửi mail cho em nhé. Chúc anh và mọi người khỏe, vui.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ