Anh có muốn đồng hành cùng em?

Chào anh, người đàn ông mà em chờ bấy lâu nay,

Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Đến mùa xuân này em bước sang tuổi 44. Em độc thân hơn 6 năm nay và sống một mình trong căn hộ tại nội thành Hà Nội. Em có con trai 18 tuổi, đang du học tại châu Âu và có hướng định cư sau khi học xong vì bố con sống bên đó.

Là một công chức trong cơ quan nhà nước nên công việc của em chỉ bận rộn giờ hành chính. Em có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Giờ rảnh, em tập yoga, nấu ăn và đọc sách. Em thích tìm hiểu về Phật pháp và có tâm hướng thiện. Về kinh tế, em có thu nhập thụ động từ công việc khác.

Em mong muốn gặp anh - người đàn ông có cùng hoàn cảnh. Anh có thể ly hôn hoặc góa vợ. Anh sống một mình hay cùng các con đều tốt. Vì em mong muốn được chăm sóc cả anh và bọn trẻ. Trong tưởng tượng của em, anh là người đàn ông trí thức, phong độ, chín chắn, có lối sống lành mạnh. Nếu anh có sở thích du lịch cùng em càng tốt.

Em không tìm chỗ dựa, mà tìm một người cùng em đồng hành trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ