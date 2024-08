Anh có muốn đồng hành cùng cô gái truyền thống, chân thành?

Ở độ tuổi không phải quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ, em rất mong muốn tìm hiểu ai đó thật nghiêm túc.

Em tin rằng chỉ cần mình sống tốt đẹp và tử tế, nhất định ở đâu đó những điều tử tế, tốt đẹp sẽ tìm đến mình. Cũng như em luôn đi tìm anh và tin rằng nhất định anh ở một nơi nào đó cũng đang tìm em.

Chào anh, người đang đọc những dòng thư này,

Em độc thân, chưa từng lập gia đình. Về ngoại hình, em cao 1,61 m, trắng trẻo và được nhận xét là dễ nhìn. Em làm việc trong một trường đại học. Em cảm thấy thanh xuân của mình thật may mắn vì có được những người đồng nghiệp, người bạn, người anh, chị, em rất tuyệt vời.... "is the best". Em là người truyền thống, sống chân thành, có trách nhiệm, em tin vào duyên phận và nhân quả.

Tuy là người vui vẻ, hòa đồng trong các hoạt động của tập thể nhưng thực sự em lại sống hướng nội. Ngày nghỉ hay các dịp lễ, thay vì đi đến những nơi đông đúc, tiệc tùng, em lại thích được ở nhà làm những việc mình thích như nấu những bữa ăn ngon, mua những bó hoa mà mình thích và dọn dẹp nhà cửa, đến thăm nhà người thân. Em luôn cố gắng sống lành mạnh như ăn uống lành mạnh, chú ý đến các vấn đề y tế, dành thời gian cho các hoạt động thể thao như chạy bộ hoặc bơi vì làm những điều đó có nghĩa là mình cũng đang yêu thương chính bản thân cũng như không làm cho người thân lo lắng.

Trong tình cảm, em rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Ở độ tuổi không phải quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ, em rất mong muốn tìm hiểu ai đó thật nghiêm túc. Em tự tin mình là người tử tế và lương thiện (em có nhiều người để tham chiếu nên anh có thể yên tâm nhé - cười). Em không có hình mẫu nào về anh cả, chỉ mong anh tử tế, sống có trách nhiệm, có nghề nghiệp ổn định và không hút thuốc. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi có những việc không được như mong muốn, chúng ta hãy cùng chia sẻ, lắng nghe, luôn tin tưởng và tôn trọng nhau anh nhé. Em cũng xin được mượn lời của một bài hát để nói lên mong ước của mình:

"Ước mơ của em là kết hôn cùng anh và sống yên bình đến già.

Mặc kệ thôi mình yêu một ai là mong gần bên

Khi bình minh, hoàng hôn đến khi đêm về

Mình mong được sống hạnh phúc nhiều tháng năm dài với nhau.

Cùng trải qua buồn vui cùng nhau, khi bệnh đau,

Mai về sau nhìn con cháu ta sum vầy

Cùng nhìn mái tóc bạc màu vẫn nhớ ngày đầu".

Em có nhiều điều muốn chia sẻ cùng anh, nhưng thư khá dài nên xin được dừng tại đây. Mong sớm nhận được thư từ anh.

