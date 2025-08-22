Anh có muốn bước vào thế giới tươi đẹp của em không?

Em tin rằng mỗi người trong chúng ta đều đang đi trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Với em, hạnh phúc đến từ sự đủ đầy bên trong.

Em bây giờ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, đủ đầy mà không vì lý do đặc biệt nào. Thế giới mà chúng ta đang sống đối với em là bình yên và thân thiện. Em cảm thấy biết ơn cuộc sống và những con người em đã được gặp gỡ trong cuộc đời, mọi thứ đối với em đều thú vị.

Em tin tình yêu không đến từ thiếu thốn mà từ sự đủ đầy để cho đi. Khi trái tim mình bình an, thăng bằng, mình mới có thể làm ai đó hạnh phúc.

Cuộc sống của em hiện tại bình yên, vui vẻ bên con trai nhỏ đang học tiểu học. Em sinh năm 1992, quê miền Trung, hiện làm việc tại quận 3. Thu nhập đủ để mẹ con em có một cuộc sống thoải mái, thi thoảng đi du lịch và về thăm gia đình.

Ngoại hình của em ư? Em nghĩ mình đủ duyên để anh muốn tìm hiểu, còn đẹp đến đâu thì chắc phải đợi anh gặp rồi mới biết.

Với em, phụ nữ là phong thủy của ngôi nhà, là người có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Vì vậy, em chọn cách tu dưỡng tâm tính, để trở thành người phụ nữ "vượng phu ích tử". Ở thời điểm hiện tại, em đã đủ trưởng thành và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân hạnh phúc và hòa hợp.

Em không có nhiều yêu cầu về người bạn đời. Điều thu hút em là sự chân thật, chín chắn, trưởng thành, phẩm chất tốt đẹp từ bên trong. Em tin "cái gì là của mình thì sẽ là của mình", và năng lượng của mỗi người sẽ tự thu hút đến những điều phù hợp.

Đối với em, hôn nhân hạnh phúc không chỉ là mái ấm êm đềm mà còn là hành trình hai người cùng nhau trưởng thành. Em trân trọng một người đàn ông có bản lĩnh và trí tuệ, để em có thể đồng hành, thấu hiểu và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc vững vàng. Với em, tình yêu đẹp là khi cả hai không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn nâng đỡ nhau trong thử thách, để mỗi ngày đều trở thành phiên bản tốt hơn.

Em may mắn khi luôn gặp những người dễ thương trong đời, và em tin anh cũng sẽ như vậy. Trong hình dung của em, bức tranh đẹp nhất chính là tương lai gia đình mình – có anh, có em, có những đứa con, cùng bố mẹ và người thân hòa thuận, tràn ngập tiếng cười.

Quan trọng nhất là khi ở bên nhau, cả anh và em đều thật sự cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bình yên và tin tưởng.

Em tin rằng một mối quan hệ bền vững không chỉ dựa vào tình yêu, mà còn ở sự đồng điệu trong cách nghĩ, cách sống và những giá trị chung mà cả hai cùng hướng tới.

Nếu anh cảm nhận em có thể là một nửa còn lại, hãy gửi thư cho em nhé. Sự hiện diện của anh chắc chắn sẽ là món quà quý giá đối với em.

Sài Gòn một ngày trời đẹp,

Em

