Anh có đủ tình yêu để trao em

Em à, anh không biết giờ em đang ở đâu và làm gì nhỉ? Em từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ như anh không? Nếu em từng đổ vỡ như anh có lẽ em sẽ hiểu được hai từ hạnh phúc mà cả hai đều cần em nhỉ. Anh, một chàng trai không quá đẹp, không quá giàu nhưng là người biết trân trọng. Anh khao khát có con để có hạnh phúc trọn vẹn của gia đình. Còn em, không biết là em có muốn như vậy không nhỉ.

Anh theo đạo Phật, tin Phật. Anh mong rằng đâu đó em cũng đồng điệu như anh để cuộc sống nhẹ nhàng. Mỗi ngày mỗi người một công việc, tối về cùng nhau hướng về Phật và nguyện cầu cho hạnh phúc. Rồi đêm về mình ôm nhau khi ngủ để sáng mai cảm thấy đời ta vẫn còn có nhau để yêu thương. Có lẽ một người ít nói như anh không có nhiều lời hoa mỹ như những chàng trai ngoài kia, nhưng anh có một trái tim đủ yêu thương của một người từng trải để không làm mất em thêm lần nào nữa. Vậy em nhé, hẹn gặp em nếu mình có duyên.

