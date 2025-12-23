Anh có đến cùng mùa xuân không?

Mấy ngày nay tiết trời Sài Gòn se lạnh, lại một mùa Tết nữa sắp về. Thời gian trôi qua nhanh quá, anh nhỉ?

Em nghĩ làm gì để năm 2026 có ý nghĩa hơn đây? Hay là em sẽ viết bài tìm anh, biết đâu một nửa của em sẽ xuất hiện khi mùa xuân đang về.

Có bao giờ anh tự hỏi mình rằng hạnh phúc là gì không? Có lẽ với mỗi người, định nghĩa sẽ khác nhau. Em là cô gái đa sầu đa cảm, trái tim vẫn dễ rung động trước những điều nhỏ bé hàng ngày, nên hạnh phúc với em không nằm ở điều gì lớn lao hay rực rỡ, chỉ cần một cuộc sống bình yên, dịu dàng và an toàn. Hy vọng rằng anh cũng mong muốn một hạnh phúc giản đơn như thế.

Em đã trải qua một cuộc hôn nhân, có một khoảng thời gian rất mệt mỏi. Sau tất cả, khi ổn định rồi, em vẫn cảm ơn bản thân đã vững vàng bước đi trong cuộc đời này. Dù là thăng hay trầm, tất cả cũng đã là trải nghiệm. Em mong anh cùng hoàn cảnh với em, để chúng ta thấu hiểu và dịu dàng với nhau hơn, anh nhé.

Em 35 tuổi, cao 1,6 m, nặng 45 kg, dễ nhìn. Em mong anh lớn hơn em không quá 10 tuổi hoặc nhỏ hơn em một, hai tuổi. Anh bình thường và đơn giản sẽ rất hợp với em.

Em khá dễ gần và thân thiện, nhưng ít đi chơi. Có lẽ do công việc hơi bận nên thời gian rảnh em cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi. Em thiên về hướng nội, đôi khi chỉ cần hướng về nhau, có những khoảng lặng khi ngồi cạnh nhau thôi, với em cũng đã rất đẹp rồi.

Em là giáo viên, dạy ngoài khá nhiều, nhìn chung cũng siêng lao động. Mong anh có công việc ổn định. Còn lại, mình cùng nhau cố gắng, anh nhé.

Anh biết không, thực sự em không muốn nhận được nhiều thư gửi về đâu, em chỉ muốn tìm được anh thôi. Điều em mong nhất là anh sẽ là người đàn ông trung thực và tử tế, nhất quán và không đi "thả thính" lung tung. Với em, những điều đó không chỉ là tôn trọng đối phương mà còn là tôn trọng chính mình.

Và em hứa với anh, em cũng sẽ là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu anh thật sự cảm thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em nhé. Em mong thư anh.

