Anh có đang tìm một "nàng thơ" nhẹ nhàng giữa cuộc sống hối hả?

Chào anh, người đồng hành tương lai,

Em thuộc thế hệ 9x, làm công tác quản lý tại một ngôi trường mầm non nhỏ nằm giữa không gian xanh mướt của Ecopark. Công việc hàng ngày với các bạn nhỏ giúp em giữ được nét hồn nhiên nhưng cũng rèn luyện cho em sự kiên nhẫn và khả năng quan tâm đến người khác.

Về ngoại hình, mọi người thường nhận xét em có nét mặt hiền hòa, dễ mến. Em đang trong hành trình làm mới bản thân, yêu chiều những sở thích nữ tính hơn như diện những chiếc váy hoa dáng dài thướt tha đón gió hè. Với tính cách hơi khép kín, em vẫn hay ở một mình tại góc trường quen thuộc sau giờ làm. Nhưng năm nay, em tự hứa sẽ mở lòng mình hơn để đón nhận những duyên lành.

Em mong tìm thấy anh - một người đàn ông:

- Điềm đạm và tri thức: Em rất trân trọng những người có chiều sâu suy nghĩ và cách cư xử chừng mực.

- Vững chãi: Một bờ vai ổn định về kinh tế và tư tưởng để em có thể an tâm dựa vào.

- Biết yêu những điều giản đơn: Có thể cùng em dạo bước dưới bóng cây xanh, hay đơn giản là ngồi lặng yên nghe tiếng chim hót sau một ngày làm việc bận rộn.

Em không mong cầu một tình yêu quá rực rỡ, chỉ cần một mối quan hệ chân thành, nơi hai ta có thể thấu hiểu và cùng nhau xây dựng một tổ ấm bình yên.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một "nàng thơ" nhẹ nhàng giữa cuộc sống hối hả, hãy gửi thư cho em nhé. Biết đâu, mùa hè này chúng ta sẽ có một cuộc hẹn thật đẹp tại Ecopark.