Anh có cần người phụ nữ của gia đình?

Mình 37 tuổi, là nhân viên văn phòng, tự chủ tài chính, không nợ nần, đối nội đối ngoại ổn.

Xin chào mọi người,

Mình đăng bài này với sự thẳng thắn và nghiêm túc. Thà rõ ràng từ đầu còn hơn mất thời gian của nhau.

Mình 37 tuổi, làm việc tại quận 3, gia đình ở ngoại thành, chưa từng lập gia đình. Thời sinh viên mình có hai mối tình và xác định chỉ dành "slot" cuối cùng cho hôn nhân. Vì mình tin rằng: chọn sai một người chồng có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau. Mình không quá xuất sắc, ở mức trung bình khá nhưng chọn thà độc thân bình yên còn hơn kết hôn vội vàng.

Về bản thân:

- Cao 1m60, nặng 59 kg

- Là nhân viên văn phòng, thu nhập 100-150 triệu mỗi năm

- Tự chủ tài chính, không nợ nần

- Tính cách hòa nhã, lành tính, hơi chậm và có phần ngây thơ nhưng không hiền yếu.

- Thiên hướng kinh doanh, thích làm ăn

- Đối nội, đối ngoại ổn; công việc hiện tại được cấp trên và đối tác quý mến

- Nội trợ ở mức cơ bản, có điều kiện và thời gian thì sẽ làm tốt hơn

Mình hợp nói chuyện với các anh 6x, 7x - độ tuổi đã đủ chín chắn, cần người phụ nữ của gia đình, ổn định và biết vun vén.

Mình ưu tiên anh đã có con trai riêng (nếu có con riêng) vì mình nghĩ sẽ dễ hòa hợp hơn.

Với các anh 8x: nếu đang khởi nghiệp hoặc từng vấp ngã nhưng có ý chí làm lại và cầu tiến, mình vẫn sẵn sàng tìm hiểu.

Điều mình mong muốn:

- Nam trung niên 6x, 7x (hoặc 8x phù hợp)

- Có nền tảng kinh tế đủ vững để sau hôn nhân không áp lực chuyện tiền bạc

- Có thể cùng mình lo cho gia đình tương lai: sinh con (IVF nếu cần), chăm sóc vợ con, xây dựng cuộc sống ổn định.

Mình không cần quá giàu, chỉ cần đủ để người phụ nữ không phải vừa lo kinh tế vừa chăm chồng con, vừa gồng mình giữ hình thức và đối nội, đối ngoại.

Nếu anh đặt nặng ngoại hình hoàn hảo, trẻ đẹp, số đo nóng bỏng... hiện mình chưa phù hợp. Đây cũng là hình mẫu mình mong muốn và đang cố gắng nâng cấp bản thân.

Mình vẫn thiên về đạo đức, sức khỏe bền vững và giá trị lâu dài hơn. Ngoại hình đẹp là chất xúc tác cho cả hai. Mình đi chậm, hiện tại nhìn vào có thể thua nhiều người nhưng mình tin vào hậu vận của bản thân. Mỗi ngày đều cố gắng nâng cấp bản thân. Không chấp nhận sự thiếu ý chí hay nghèo cả tư duy lẫn hành động.

Mong gặp được người cùng tần số, cùng xây dựng và phát triển. Ai thấy phù hợp có thể gửi mail cho mình.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ