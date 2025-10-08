Anh có can đảm kết hôn với em không

Tính cách em hướng nội, sống trầm, không giỏi nói chuyện, không biết đùa giỡn hay "thả thính", đôi khi còn bị cho là nhạt.

Chào anh, người đàn ông đang đọc những dòng này. Trung Thu năm nay lại về, chị Hằng năm nay vẫn lẻ loi trên cung trăng giữa lòng Sài Gòn rộng lớn nhưng cũng chật chội này. Em, một cô gái 36 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng những cuộc tình rực rỡ, nhưng cũng chưa đủ già để từ bỏ mong ước có một mái ấm bình yên bên người tri kỷ. Em là một cô gái mũm mĩm, mập rõ ràng chứ không mập mờ, ngoại hình không nổi bật nhưng dễ nhìn, không có gout thời trang nhưng ăn mặc gọn gàng. Em sống và làm việc tại TP HCM, có một công việc yêu thích, dù thu nhập không cao nhưng đủ để sống tử tế, đủ để tự lo cho mình và không là gánh nặng của ai.

Tính cách em hướng nội, sống trầm, không giỏi nói chuyện, không biết đùa giỡn hay "thả thính", đôi khi còn bị cho là nhạt. Nhưng em luôn cố gắng tử tế với mọi người xung quanh, luôn nhường nhịn, nhẹ nhàng, chân thành. Em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng nếu ai đó đủ kiên nhẫn, họ sẽ thấy nơi em là một người phụ nữ biết vun vén, biết lắng nghe, sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc trong một mái nhà ấm cúng.

Em biết nấu ăn, không đa dạng nhưng đủ để có một bữa cơm nhà. Em yêu trẻ con, đủ kiến thức, đủ tình thương và đủ kiên nhẫn để chăm sóc và dạy dỗ con trẻ. Em sống thực tế, chỉ mong có một người đàn ông cùng em thức dậy mỗi sáng, cùng đi qua những tháng ngày đủ đầy lẫn chông chênh, cùng già đi bên nhau mà không cảm thấy cô đơn. Giữa thành phố này, em biết đâu đó vẫn còn một "chú Cuội" chưa tìm thấy đường về. Một người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, đủ dũng cảm để yêu và đủ nghiêm túc để nghĩ đến hôn nhân.

Nếu anh đang cô đơn, đang khát khao một mái ấm, sẵn lòng xây đắp điều đó cùng một người phụ nữ bình thường nhưng thật lòng, thì em ở đây, vẫn ngước nhìn trăng mỗi tối và âm thầm hy vọng, chỉ cần anh đủ can đảm. Hãy gửi cho em một tin nhắn, biết đâu "chị Hằng" và "chú Cuội" cuối cùng cũng tìm được nhau, không phải trên cung trăng, mà ngay giữa đời thường này. Cảm ơn độc giả đã đọc bài, chúc mọi người luôn hạnh phúc, ai cô đơn rồi sẽ tìm thấy nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ