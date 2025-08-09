Anh có bờ vai đủ vững, trái tim đủ ấm và ngôi nhà đủ bình yên

Anh là người hướng nội, sống tình cảm, chân thành, đôi khi có phần ít nói, nhưng luôn hết lòng với người mình thương.

Anh 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đang làm việc và sinh sống tại đây. Anh là một người sống thiên về tình cảm, luôn trân trọng sự chân thành, tử tế và những giá trị giản dị trong cuộc sống. Có lẽ vì tính cách không ồn ào, không giỏi thể hiện hay vồ vập trong các mối quan hệ, nên chuyện tình duyên của anh vẫn còn lặng lẽ cho đến giờ phút này. Tình cờ anh biết đến chuyên mục Hẹn Hò của VnExpress – nơi không ít cặp đôi đã tìm thấy nhau, nên hôm nay anh muốn thử viết vài dòng, xem như là một cơ hội để trái tim được lên tiếng. Hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy người phù hợp, cùng anh đi tiếp chặng đường dài phía trước.

Anh làm việc văn phòng, tính chất công việc thường gắn với máy tính và điện thoại, nên nhịp sống cũng khá nhẹ nhàng. Những buổi tối sau giờ làm, anh thường về nhà, nấu bữa ăn đơn giản, dọn dẹp và nghỉ ngơi. Ở độ tuổi này, khi bạn bè lần lượt có gia đình, anh càng thấm thía cảm giác của một người độc thân vẫn ổn nhưng đôi lúc thấy lòng mình trống trải. Không phải vì cô đơn, mà là vì thiếu một người để cùng chia sẻ từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh không hoàn hảo, cũng không tìm kiếm một người hoàn hảo. Anh chỉ mong tìm thấy một người phụ nữ đủ bao dung, đủ chân thành, để hai người cùng vun đắp, cùng nắm tay nhau đi qua những ngày vui và cả những ngày chưa trọn vẹn.

Anh là người hướng nội, sống tình cảm, chân thành, đôi khi có phần ít nói, nhưng luôn hết lòng với người mình thương. Trong tình yêu, anh đặt sự thủy chung, quan tâm và sẻ chia lên hàng đầu. Dù cuộc sống có bận rộn thế nào, anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian, sự hiện diện và lắng nghe cho người mình yêu. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng nếu em cần một người luôn ở bên, âm thầm nắm tay em qua mọi cung bậc cảm xúc, thì đó chính là anh.

Anh không cao, đúng vậy, nhưng tình cảm anh dành cho em luôn rất cao. Đó không chỉ là câu nói vui, mà là sự thật. Anh không hứa sẽ đem đến cho em một cuộc sống xa hoa, nhưng chắc chắn sẽ mang đến một bờ vai đủ vững, một trái tim đủ ấm và một ngôi nhà đủ bình yên, nơi em luôn được là chính mình.

Anh tin rằng, cuộc đời mỗi người vừa dài lại vừa ngắn. Nếu có thể gặp đúng người, mọi điều đều trở nên vừa đủ. Vậy nên, nếu em đang đọc những dòng này, cảm thấy trong đó có một phần nào đó là dành cho em, mong em đừng ngại kết nối. Biết đâu, chúng ta sẽ là một hành trình mới của nhau? Mong sớm được gặp em – người mà trái tim anh luôn chừa một chỗ trống để đợi.

