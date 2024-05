Ảnh chụp X-quang gây sốc của người mẫu nghiện dao kéo

Người mẫu Đài Loan trải qua hơn 19 ca phẫu thuật thẩm mỹ bị giữ lại khi đi qua máy quét ở sân bay vì hộp sọ có biểu hiện dị thường.

Người mẫu có tên Fang Qiyuan, 36 tuổi, chia sẻ về vấn đề mình gặp phải trên bài đăng Instagram với 1,3 triệu người theo dõi. Fang tự xưng là người "cuồng phẫu thuật thẩm mỹ". Cô đã chi hơn 250.000 USD cho nhiều thủ thuật thẩm mỹ khác nhau, trong đó có hai ca phẫu thuật trán, 5 lần ở mí, 5 cuộc nâng mũi, hai ca độn cằm và 5 lần hút mỡ mặt. Kết quả, trong hình chụp X-quang, Fang có nhiều dị vật găm vào cằm.

Trong khi cố gắng đi qua cửa an ninh sân bay, máy quét cho thấy một chiếc vít phẫu thuật dài 2,5 cm ngay môi dưới. Fan tin rằng chiếc đinh vít đã bị bỏ lại trong quá trình độn cằm cách đây 8 năm. Đây không phải dị vật duy nhất xuất hiện trong ảnh chụp cắt lớp. Cô còn có một chiếc đinh trên mũi, môi.

"Xương mặt của tôi giống như được ghép lại từ nhiều mảnh", Fang cho biết. Hình ảnh cô đăng tải trên Instagram khiến nhiều người sốc.

Dù vậy, Fan cho biết vẫn tiếp tục thực hiện các can thiệp khác để có vẻ ngoài ưng ý hơn.

Ảnh chụp X-quang của Fang Qiyuan. Ảnh: Instagram

May mắn, những chiếc đinh không gây hại cho bệnh nhân và không cần tháo ra. Theo Very Well Health, trong hầu hết trường hợp, các bộ phận cấy ghép có thể tồn tại trong cơ thể mà không gây hại gì. Song việc rút chúng ra sau thời gian dài có thể gây đau, kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Theo các chuyên gia, những người nghiện thẩm mỹ bị chứng ám ảnh ngoại hình - một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhóm này có đặc điểm chung là luôn không hài lòng về vẻ ngoài của mình và muốn chỉnh sửa mọi thứ trên cơ thể.

Mặc cảm ngoại hình là một trạng thái tâm lý tiêu cực, trong đó người bệnh thể hiện sự chú ý và lo âu quá mức đến khiếm khuyết nhỏ nào đó trên cơ thể, chẳng hạn như sẹo trên mặt, mũi không cao, tóc thưa..., thậm chí ngay cả khi khiếm khuyết đó không tồn tại. Họ thường bi quan hóa cuộc sống thông qua ngoại hình của mình.

Thực tế, con người thường không ai hoàn hảo. Việc người ta không hài lòng về điểm nào đó trên cơ thể và muốn cải thiện nó là điều tự nhiên. Khi điều đó trở thành nỗi ám ảnh khiến họ luôn muốn thay đổi bản thân, thậm chí tới mức vô lý, dựa vào những can thiệp nghiêm trọng, tác động đến mọi mặt của cuộc sống thì cần nghĩ tới vấn đề bệnh lý.

Thục Linh (Theo NY Post)