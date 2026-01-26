Ảnh chụp X-quang của người mẫu Nhật Bản hút 43 triệu lượt xem

Bức ảnh chụp X-quang phổi của Kokoro Toyoshima bất ngờ gây sốt mạng xã hội nhờ để lộ vóc dáng gợi cảm, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau hai ngày.

Sự việc bắt đầu khi nữ người mẫu 22 tuổi đăng tải tấm phim X-quang lên mạng xã hội X hôm 23/1, kèm thông báo ngắn gọn về kết quả kiểm tra sức khỏe: "Phổi của tôi rất sạch". Theo Oricon News, mục đích ban đầu của Toyoshima chỉ là cập nhật tình hình sức khỏe cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, bức ảnh đen trắng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, đạt hơn 43 triệu lượt xem và 58.000 lượt thích tính đến ngày 25/1. Điểm thu hút sự chú ý không nằm ở kết quả y tế mà là cấu trúc xương và đường cong cơ thể hiện rõ trên phim chụp. Nhiều khán giả nhận xét hiếm thấy tấm phim X-quang nào vẫn lột tả được trọn vẹn vóc dáng người chụp, đặc biệt là khuôn ngực cup H nổi tiếng của nữ thần tượng.

Ảnh: Shoya Kitano

Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên trước hình ảnh lạ lẫm này. "Đến ảnh X-quang cũng toát lên vẻ quyến rũ", một tài khoản nhận xét. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, một số người xem có kiến thức y khoa cũng cảnh báo Toyoshima về dấu hiệu cong vẹo cột sống nhẹ nhìn thấy trên phim, khuyên cô nên chú ý tư thế sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe.

Thực tế, cong vẹo cột sống (Scoliosis) như trường hợp nghi ngờ của Toyoshima không hiếm gặp ở người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng hoặc những người làm nghệ thuật thường xuyên phải giữ tư thế gò bó, đi giày cao gót hoặc mang vác vật nặng lệch một bên.

Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình cho biết, phim X-quang phổi thẳng ngoài việc khảo sát nhu mô phổi, tim và lồng ngực, còn là công cụ hữu hiệu để phát hiện sớm các bất thường về khung xương. Trên phim chụp thẳng, cột sống bình thường sẽ là một đường thẳng đi từ cổ xuống xương cùng. Nếu các đốt sống bị xoay hoặc lệch trục sang trái hoặc phải, đây là dấu hiệu của vẹo cột sống.

Ở mức độ nhẹ (góc Cobb dưới 20 độ), người bệnh thường ít cảm thấy đau đớn nhưng dễ bị mỏi lưng, vai gáy khi ngồi lâu. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh tư thế và tập luyện, tình trạng có thể tiến triển nặng hơn theo tuổi tác, gây đau mạn tính, thoái hóa sớm, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng hô hấp do lồng ngực bị biến dạng.

Qua trường hợp của Toyoshima, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tận dụng các đợt khám sức khỏe định kỳ để rà soát kỹ hệ vận động. Nếu phát hiện cột sống có dấu hiệu cong vẹo trên phim X-quang phổi, người bệnh nên chụp thêm phim X-quang cột sống toàn trục để bác sĩ chuyên khoa đánh giá chính xác mức độ và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

Kokoro Toyoshima sinh năm 2003, gia nhập làng giải trí năm 2023 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ chiều cao 1,67 m cùng thân hình nóng bỏng. Cô hoạt động song song ở hai lĩnh vực người mẫu ảnh và diễn viên. Gần đây, Toyoshima gây chú ý khi tham gia phiên bản live-action của bộ phimMy Dress-Up Darling( tựa Việt: Cô búp bê đang yêu).

Ảnh Xquang. Nguồn: Facebook nhân vật

Bình Minh (Theo Oricon News, Today, TVBS)