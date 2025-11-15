Nhiếp ảnh gia thiên văn người Mỹ ghi lại khoảnh khắc một người nhảy dù đang rơi xuống phía trước Mặt Trời, là tác phẩm đầu tiên trên thế giới được chụp dưới ánh sáng alpha hydro.

Theo IFL Science, alpha hydro là bước sóng ánh sáng đặc biệt, cho phép quan sát lớp hydro hỗn loạn ngay phía trên bề mặt sáng rực của Mặt Trời. Andrew McCarthy, tác giả bức ảnh. Nhân vật chính trong ảnh là YouTuber kiêm nhạc sĩ Gabriel C. Brown. Ngày 8/11, anh nhảy dù từ một chiếc máy bay cánh quạt nhỏ ở độ cao khoảng 1.070 m, cách máy ảnh của McCarthy khoảng 2.440 m.

Một phần của bức ảnh The Fall of Icarus. Ảnh: Andrew McCarthy

Mang tên The Fall of Icarus (Cú ngã của Icarus), bức ảnh khắc họa hình bóng của Brown trên tấm nền rực lửa và gợn sóng, xung quanh anh là các vết đen Mặt Trời. Theo NASA, vết đen trông tối màu vì chúng nguội hơn các vùng khác trên bề mặt ngôi sao khổng lồ. Cụ thể, chúng hình thành ở nơi từ trường mạnh cản trở nhiệt từ bên trong Mặt Trời lan tới bề mặt. Các vết đen Mặt Trời đôi khi đủ lớn để thấy bằng mắt thường, không cần kính viễn vọng nhưng vẫn cần kính bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói mạnh.

McCarthy cho biết, hình ảnh được chụp vào lần nhảy đầu tiên và duy nhất trong ngày. Tuy nhiên, họ phải lên kế hoạch tỉ mỉ nhiều tuần và mất đến 6 lần thử mới có thể căn chỉnh máy bay đúng hướng với Mặt Trời.

"Trường nhìn hẹp nên đòi hỏi nhiều nỗ lực để căn góc chụp", McCarthy giải thích. "Chúng tôi chỉ nhảy dù một lần vì việc đóng gói lại dù an toàn sẽ tốn rất nhiều thời gian, không thể nhảy lại lần nữa".

Vấn đề lớn nhất mà McCarthy và Brown gặp phải là việc theo dõi máy bay trên bầu trời khó hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu. "Chụp ảnh Mặt Trời là điều tôi khá quen thuộc, nhưng lần này có thêm những thách thức mới", McCarthy chia sẻ với Live Science. Loạt ảnh và video về quá trình chụp được McCarthy đăng trên Instagram hôm 14/11, đến nay đã nhận hơn 140.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Ảnh chụp người nhảy dù phía trước Mặt Trời thu hút chú ý Gabriel C. Brown nhảy dù phía trước Mặt Trời. Video: Andrew McCarthy

McCarthy đánh giá, tác phẩm mới nằm trong "Top 5 bức ảnh đẹp nhất" mà mình từng chụp suốt sự nghiệp. Trước đó, ông cũng chụp một số bức ảnh ấn tượng khác về vật thể di chuyển qua trước Mặt Trời, bao gồm bức ảnh về Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bay ngang qua đúng lúc lóa Mặt Trời xuất hiện hồi tháng 6.

Các vết đen có thể giải phóng lóa Mặt Trời - một vụ nổ năng lượng đột ngột. Sức mạnh của lóa Mặt Trời chia thành các cấp: A, B, C, M và mạnh nhất là cấp X. Vết đen càng lớn và phức tạp thì càng có khả năng cao tạo ra lóa Mặt Trời. Lóa Mặt Trời cấp C quá yếu nên không ảnh hưởng đáng kể đến Trái Đất, trong khi đó, lóa cấp M có thể làm gián đoạn liên lạc vô tuyến ở các cực Trái Đất. Lóa cấp X có khả năng tác động tới vệ tinh, các hệ thống liên lạc, lưới điện và nghiêm trọng nhất là gây thiếu điện hoặc mất điện.

Thu Thảo (Theo Live Science, IFL Science)