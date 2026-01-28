Ảnh chụp chung của ông Trump, ông Putin được treo ở Nhà Trắng

Nhà Trắng treo ảnh chụp Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska năm ngoái, động thái được Moskva hoan nghênh.

Elizabeth Landers, phóng viên đài truyền hình Mỹ PBS, hôm 27/1 đăng trên mạng xã hội hình chụp tại Nhà Trắng, cho thấy ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đứng cùng nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska năm ngoái.

Bức ảnh được đóng khung, treo trên tường tại khu tiền sảnh nối giữa Cánh Tây với khu nhà ở. Đây dường như là tấm hình mà ông Trump khoe đã được ông Putin gửi tặng sau hội nghị. Treo ngay phía dưới là ảnh chụp ông Trump và cháu gái Carolina tại trường đua Daytona International Speedway ở bang Florida.

Ảnh chụp Tổng thống Trump và Tổng thống Putin treo tại Nhà Trắng trong ảnh đăng hôm 27/1. Ảnh: X/ElizLanders

Phóng viên Landers cho biết chưa từng thấy cách bài trí này trước đây.

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin, hoan nghênh thông tin. "Tốt, một bức ảnh có giá trị bằng hàng nghìn lời nói", ông cho hay.

Trong khi đó, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner, thành viên đảng Dân chủ, mỉa mai rằng ông Trump "đặt ông Putin bên trên người dân Mỹ và gia đình mình".

Tổng thống Trump hồi tháng 8/2025 gặp người đồng cấp Putin tại căn cứ quân sự ở Anchorage, Alaska để thảo luận về xung đột Ukraine. Lãnh đạo Nga đã được đón tiếp nồng hậu tại hội nghị, dù sau đó hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

Tổng thống Trump khoe ảnh do ông Putin tặng Tổng thống Trump khoe ảnh chụp với ông Putin trong sự kiện ở Nhà Trắng hồi tháng 8/2025. Video:X/@GabeZZOZZ

"Ông Trump luôn nói hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là thành công lớn, nên lãnh đạo Mỹ công khai treo ảnh về cuộc gặp không phải điều bất ngờ", cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Nga và Ukraine John Foreman cho biết. Tuy nhiên, động thái này có thể sẽ khiến châu Âu thêm tin rằng ông Trump có thiện cảm với người đồng cấp Putin.

Tổng thống Trump thường nói rằng Mỹ - Nga duy trì được liên lạc là nhờ quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông với Tổng thống Putin. Dù từng công khai chỉ trích tiến độ đàm phán chậm chạp và những cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, Tổng thống Mỹ vẫn tránh lên án gay gắt Tổng thống Nga và gọi ông Putin là "lãnh đạo mạnh mẽ".

Phạm Giang (Theo Newsweek)