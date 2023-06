Ảnh chụp 100 tia sét giáng xuống bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiếp ảnh gia Uğur İkizler ghép tất cả tia sét xuất hiện trong hơn 50 phút giữa cơn giông dữ dội trong một bức ảnh.

Bức ảnh ghi hình ít nhất 3 loại tia sét trong cơn giông bão. Ảnh: Uğur İkizler

Một nhiếp ảnh gia ghi lại ảnh chụp time-lapse hơn 100 tia sét xuất hiện trong cơn giông bão ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiếp ảnh gia thiên văn Uğur İkizler tạo ra bức ảnh ấn tượng thông qua kết hợp nhiều khung hình bầu trời gần nhà ông ở thị trấn ven biển Mudanya, thu thập trong hơn 50 phút vào nửa đêm ngày 16/6, có nghĩa trung bình cứ 30 giây một tia sét lại giáng xuống.

"Mỗi một tia sét trong số đó đều đẹp mắt, nhưng khi tôi kết hợp tất cả tia sét trong một khung hình, cảnh tượng thật đáng sợ. Cơn giông bão là một bữa tiệc thị giác hoành tráng", İkizler chia sẻ.

Ít nhất 3 loại tia sét khác nhau có thể nhìn rõ từ bức ảnh, gồm sét đánh giữa các đám mây, sét đánh từ đám mây tới mặt đất và sét đánh từ đám mây xuống mặt nước, theo Spaceweather.com. Việc nhiều tia sét xuất hiện trong cơn giông bão như vậy không hiếm gặp. Trên toàn thế giới, có 1,4 tỷ tia sét đánh mỗi năm, hay 3 triệu tia sét/ngày và 44 tia sét/giây, theo Cơ quan Khí tượng Anh.

Mỗi tia sét riêng lẻ có điện áp từ100 triệu đến một tỷ volt. Năng lượng nhiều cỡ này có thể đẩy nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên trong khoảng 10.000 – 33.000 độ C, theo Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA). Để so sánh, nhiệt độ bề mặt Mặt Trời chỉ ở mức 5.500 độ C.

Bức ảnh mới cho thấy hình dạng zigzag đặc trưng của tia sét. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân dẫn tới hình dạng ngoằn ngoèo này, nhưng một nghiên cứu năm 2022 cho thấy đó là kết quả của một dạng oxy có tĩnh dẫn điện cao tích tụ bất thường khi sét hướng tới mặt đất.

An Khang (Theo Live Science)