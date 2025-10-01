Anh chưa từng kết hôn như em nhé

Tình yêu chúng ta dành cho nhau là tình cảm thật lòng, xác định ở bên nhau vì yêu thương và muốn gắn bó cùng nhau, anh nhé.

Chào anh,

Em không biết anh là ai, ở nơi nào nhưng đã đến lúc em đi tìm anh - một nửa của đời em. Bởi vì, em đã đủ cô đơn, đợi anh đến gõ cửa trái tim mà mãi chẳng thấy anh đâu. Cũng có thể, giờ phút này, anh lại đang đợi em đến để sưởi ấm con tim anh chăng? Vậy thì, anh à, mình hãy cho nhau cơ hội đi, cùng trao nhau tình yêu thương suốt quãng đời còn lại được không anh?

Mùa thu năm nay em bước qua 33 mùa lá đổ, nắm cổ tay ai thì em cũng từng nhưng rồi cũng dừng lại yêu thương. Nhưng với anh, em sẽ trao trọn tình yêu của một con tim đầy sự chân thành và trưởng thành. Vì thế, em mong anh đáp lại sự nhiệt thành đó của em bằng tình cảm chân thành và thấu hiểu anh nha.

Về tính cách, em hiền lành, biết cư xử; gọn gàng và ngăn nắp; thiên về hướng nội, không quá cực đoan, nhưng đầy màu sắc của một tâm hồn thích tĩnh lặng. Trong một đám đông, em không phải là người hoạt ngôn, em giỏi hơn về lắng nghe. Cái cảm giác lang thang một mình trong nhà sách hay đi xem phim, chạy xe ngoài đường, nó vẫn luôn dễ chịu đối với em mà không hề có bất kỳ sự buồn tẻ nào. Và tất nhiên, nếu có người yêu đi cùng thì em cũng không chối từ. Em nghĩ rằng anh cũng sẽ là một người đức độ và ôn hòa, không vướng tứ đổ tường, cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn từ anh sẽ cân bằng cho những lúc trầm tĩnh, vụng về của em.

Về hôn nhân và gia đình, em mang nét truyền thống, hướng về gia đình. Em luôn ấp ủ một niềm tin rằng gia đình của chúng ta sẽ thật hạnh phúc, bởi vì được xây dựng không chỉ từ tình yêu thương chân thành, chung thủy mà còn đầy trách nhiệm với nhau, vun vén và chăm lo cho tổ ấm. Để rằng, dẫu ngoài kia có đầy rẫy cám dỗ, hai ta vẫn luôn vững tâm quay về mà không hề lạc lối anh nhé.

Về ngoại hình, em cũng ưa nhìn, ăn mặc giản dị, chỉn chu nên mong anh cũng tương đồng để mình dễ dàng kết nối hơn. Chứ nếu anh là một nam vương, em cũng không phải là một tuyệt sắc giai nhân để sánh cùng anh rồi.

Em ở Quảng Nam và làm công chức trong một cơ quan nhà nước ở thành phố Đà Nẵng này. Vì thế, em mong rằng anh cũng đang làm việc ở nơi đây để mình hẹn hò nhau sau những giờ tan sở. Em mong rằng anh chưa từng kết hôn như em, để chúng mình đồng điệu nhau hơn trong cảm xúc, suy nghĩ.

Và cuối cùng, tình yêu chúng ta dành cho nhau là tình cảm thật lòng, xác định ở bên nhau vì yêu thương và muốn gắn bó cùng nhau, không vì áp lực tuổi tác, gia đình hay cần người thay thế mà đến với nhau anh nhé. Yêu thương.

Đợi thư anh.

