Anh chưa từng kết hôn như em nhé

Em không có yêu cầu quá nhiều về anh nhưng mong anh biết lắng nghe, chia sẻ và kiên nhẫn với em.

Chào anh - người mà em mong sẽ ăn Tết cùng em.

Xin giới thiệu sơ về bản thân: Em 28 tuổi, làm việc cho trung tâm tiếng Anh gần nhà ở Long An (gần Bình Chánh). Hiện em vẫn học online, vì vài lý do em chưa tốt nghiệp được. Do giờ giấc của em khá ngang ngược hoặc chắc do duyên nợ nên đến giờ vẫn còn một mình.

Em không có yêu cầu quá nhiều về anh nhưng mong anh biết lắng nghe, chia sẻ và kiên nhẫn với em. Ngoại hình không nổi trội nên em quan trọng tình tính của nhau hơn.

Mong anh chưa từng kết hôn như em. Anh có thể lớn hơn em vài tuổi hoặc nhỏ hơn (khoảng 5-7 tuổi). Anh đừng hút thuốc nha vì em không thích mùi thuốc lá và cũng không tốt cho sức khỏe nữa. Anh cùng quê hoặc ở gần em thì tốt để hai bên dễ dàng ổn định hơn. Nếu anh thật sự nghiêm túc, hãy gửi mail cho em.

Chúc anh và các bạn đọc cuối tuần vui vẻ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ