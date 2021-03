Anh chồng bị mắng dù làm theo lời vợ

Cãi nhau, chồng nhún nhường và làm theo lời vợ nhưng vẫn bị mắng, lên Facebook than thở khiến cộng đồng mạng 'cười bò'.

Người đàn ông tên Radee và vợ cãi nhau, chị nói rằng "put yourself in my shoes". Nếu dịch theo nghĩa đen, câu nói này có nghĩa là anh hãy cứ thử xỏ chân vào giày của em thì biết, nhưng nó là một câu thành ngữ ám chỉ rằng 'anh nên đặt mình vào vị trí của em để hiểu'.

Và thế là Radee đã làm theo đúng nghĩa đen của câu nói, anh đi lấy đôi giày của vợ và xỏ chân mình vào. Anh chụp ảnh với bộ mặt tiu nghỉu lên Facebook và viết dòng chú thích hàm chứa sự tủi hờn vì chẳng biết làm sao cho vừa ý vợ:

"Tôi cãi nhau với vợ và cô ấy yêu cầu tôi xỏ chân vào đôi giày của cô ấy. Tôi đã làm theo yêu cầu mà cô ấy vẫn mắng mỏ tôi. Không làm gì cũng bị mắng mà làm cũng bị mắng".

Đa số đều không thể nhịn cười với hình ảnh của Radee nhưng nhiều người cũng phải thán phục cách anh chàng này giải quyết mâu thuẫn vợ chồng.

Nancy (Theo Singaporeuncensored)