Anh chọn sống chậm giữa cuộc đời vội

Anh là người con gốc Bắc, sinh ra và lớn lên ở miền Nam, sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu.

Một chàng trai khá đặc biệt: không rượu bia, không thuốc lá, không chơi game, thích ở nhà. Anh thích nghe nhạc, xem phim, đọc sách, làm bánh, đạp xe dọc biển khi chiều buông và ngắm hoàng hôn rơi trên mặt sóng. Anh yêu động vật, quý trẻ con, sống điều độ và luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Công việc anh ổn định trong một nhà máy Singapore. Cuộc sống đủ đầy, tự chủ. Anh sinh ra trong gia đình trí thức, ba mẹ đã về hưu, nề nếp, tình cảm, dạy anh cách sống tử tế và yêu thương.

Anh hướng nội, ít nói nhưng luôn lắng nghe và quan sát. Anh không giỏi hứa hẹn, chỉ biết thể hiện tình cảm qua hành động nhỏ: một bữa cơm tự tay nấu, một chuyến đi bất chợt, một vòng tay khi em mỏi mệt. Anh vui tính, hòa đồng, chu đáo, hơi khó tính nhưng chưa từng gia trưởng, chỉ mong giữ được sự tử tế và bình an trong mọi điều.

Anh có ngoại hình khiêm tốn, chỉ cao 1m60, da bánh mật, dáng người vừa phải khỏe khoắn, khuôn mặt ưa nhìn, và thường bị đoán trẻ hơn tuổi thật. Không có gì quá nổi bật, chỉ có sự chân thành là thật.

Anh mong gặp em, người phụ nữ tự lập, có công việc ổn định, sống tình cảm và biết quý trọng sức khỏe, giản dị mà sâu sắc. Em có thể yếu mềm, có thể nhõng nhẽo một chút, phần còn lại để anh lo. Nếu chúng ta hợp, hãy cùng nhau dành vài năm đầu hôn nhân để đi khắp nơi, nhìn thế giới, gom kỷ niệm, rồi mới tính chuyện con cái.

Anh không tìm một người hoàn hảo, chỉ tìm một người thật lòng. Mong rằng giữa những bộn bề, em vẫn tin vào sự bình yên - nơi có anh chờ, cùng em nắm tay dạo biển, nói về công việc, cuộc sống và những điều bình dị mà ấm áp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ