Anh chọn im lặng thay vì nói đại một lý do để kết thúc

Tôi vừa có mối quan hệ từng hy vọng là bến đỗ, ai ngờ chỉ là trạm dừng chân, tôi thấy khó đoán nhất là lòng người.

Tôi 28 tuổi, còn anh 32, quen nhau qua ứng dụng mạng xã hội. Cả hai đều có công việc ổn định, ngoại hình ổn, chỉ có điều khác biệt quá lớn về gia đình. Gia đình anh có điều kiện, anh từng có thời gian học tập và làm việc tại Pháp, còn tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ, gia cảnh bình thường. Ngày quen nhau, tôi đã nói với anh về hoàn cảnh gia đình. Anh không suy nghĩ gì, vẫn yêu thương, quan tâm và hỏi thăm tôi. Ngay từ đầu, chúng tôi đều xác định nghiêm túc, tìm hiểu, nếu có duyên phù hợp thì tiến tới hôn nhân. Anh có công ty riêng, công việc bận rộn. Tôi hiểu và thông cảm cho công việc của anh nên vào cuối ngày sẽ nhắn tin hỏi thăm, có hôm anh trả lời, hôm thì không.

Anh vẫn nói những lời yêu thương nhưng chỉ mới đây thôi, cả hai hẹn sau nghỉ lễ gặp nhau, buổi sáng hôm đó vẫn nhắn tin bình thường nhưng đến chiều anh tỏ thái độ lạnh nhạt, tôi không nhắn hỏi thì anh cũng không nói gì. Anh đọc tin nhắn xong, không phản hồi. Thật ra chỉ cần anh nói lý do "do anh có người khác", "thấy không còn yêu" hay đại loại một lý do nào đó để tôi không phải thắc mắc mình đã làm gì sai trong mối quan hệ này. Đúng là không có gì thay đổi nhanh bằng lòng người đã hết yêu. Nhưng thôi, nếu người đã muốn rời đi cũng không nên giữ lại, có những người chỉ chờ mình nói một câu để ở lại nhưng cũng có những người chỉ chờ mình dại một lần mà bỏ đi. Có những chuyện căn bản có cố gắng, kiên trì cũng không có kết quả. Thôi thì chúng ta cứ kết thúc như vậy đi, tin nhắn cuối tôi gửi anh vừa hay cũng không trả lời, chúng ta cứ bình yên như vậy thôi anh nhé.

Cẩm Nhung

