Anh cho phép Mỹ dùng căn cứ để tấn công Iran

Thủ tướng Starmer cho phép Mỹ dùng căn cứ Anh để thực hiện "các đòn tấn công phòng vệ" nhằm phá hủy tên lửa Iran.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/3 cho biết cách duy nhất để "chấm dứt mối đe dọa" từ Iran là phá hủy tên lửa ngay tại kho chứa và tập kích các bệ phóng.

"Mỹ đã đề nghị được phép sử dụng căn cứ của Anh cho mục đích phòng vệ cụ thể và hạn chế đó. Chúng tôi quyết định chấp thuận đề nghị này nhằm ngăn chặn Iran phóng tên lửa khắp khu vực, làm chết dân thường vô tội, đe dọa tính mạng công dân Anh và tấn công những quốc gia không liên quan", Thủ tướng Starmer nói, nhưng không nêu rõ vị trí của các căn cứ này.

Ông nhấn mạnh Anh không tham gia các đòn tấn công ban đầu nhằm vào Iran và hiện tại cũng sẽ như vậy.

"Iran đang theo đuổi chiến lược hủy diệt toàn diện, nên chúng tôi đang hỗ trợ quyền tự vệ tập thể của đồng minh và người dân trong khu vực. Quyết định không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran là có chủ đích, nhất là vì chúng tôi tin rằng cách tốt nhất cho khu vực và thế giới là giải pháp đạt được thông qua đàm phán", Thủ tướng Anh cho hay.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Phố Downing, London ngày 28/2. Ảnh: AFP

Theo ông Starmer, tiêm kích Anh đã được triển khai trên không trong khuôn khổ chiến dịch phòng thủ phối hợp và "đã đánh chặn thành công đòn tấn công của Iran".

Pháp, Đức và Anh trước đó ra tuyên bố chung cho biết sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh tại Vùng Vịnh nếu cần thiết, bằng cách thực hiện "các hành động phòng vệ chống lại Iran".

Ông Starmer cho biết "ít nhất 200.000" công dân Anh đang ở khu vực bị ảnh hưởng ở Trung Đông, gồm người sinh sống, đi công tác hoặc nghỉ dưỡng. Ông kêu gọi họ thông báo vị trí và tuân thủ khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Anh, trong đó yêu cầu công dân tại Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất "lập tức trú ẩn tại chỗ".

Thủ tướng Anh cũng cho rằng mối đe dọa từ Iran đang đặt lực lượng vũ trang Anh vào tình thế nguy hiểm, khi đòn tấn công của Tehran nhằm vào một căn cứ quân sự ở Bahrain đã "suýt trúng các binh sĩ Anh".

Sau thông báo của Thủ tướng Starmer, đảng Dân chủ Tự do đã yêu cầu để các nghị sĩ được quyền bỏ phiếu quyết định liệu Mỹ có được phép sử dụng căn cứ của Anh hay không.

"Dù Thủ tướng cố định nghĩa lại hành động tấn công thành phòng vệ thế nào đi nữa, đây vẫn là con dốc trơn trượt. Ông ấy không được để Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo nước Anh vào cuộc chiến dài hơi khác ở Trung Đông. Ông Starmer phải ra trước quốc hội vào ngày mai, trình bày đầy đủ cơ sở pháp lý và để nghị sĩ bỏ phiếu. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ binh sĩ và công dân Anh, nhưng không được tiếp tay cho hành động quân sự bất hợp pháp", Ed Davey, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, nói.

Lãnh đạo đảng Xanh Zack Polanski cho rằng hành động của Mỹ ở Iran là "cuộc tấn công bất hợp pháp và vô cớ".

Ông Starmer cũng chịu sức ép từ đảng Bảo thủ và đảng Cải cách, những bên yêu cầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Tổng thống Trump.

Chính phủ Anh từ chối tuyên bố ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel và không trả lời câu hỏi liệu hành động này có hợp pháp hay không, nhưng cũng không lên án các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)