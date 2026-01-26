Anh chờ em để mình cùng nhau hạnh phúc

Anh là người vui vẻ, dễ gần, sống đơn giản, có trách nhiệm với lời nói và việc mình làm.

Anh sinh năm 1990, đang sinh sống và làm việc ổn định tại TP HCM. Anh chưa từng kết hôn và chưa có con. Giống như nhiều người khác, anh từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn học đại học, sau đó ở lại làm việc và xác định gắn bó lâu dài với nơi này. Anh mong muốn tìm được em đang sinh sống tại TP HCM để tiện cho việc gặp gỡ, tìm hiểu và hẹn hò nghiêm túc. Quê em ở đâu không quan trọng, chỉ cần chúng ta có sự đồng cảm và cùng hướng về tương lai là được rồi. Anh là người vui vẻ, dễ gần, sống đơn giản, có trách nhiệm với lời nói và việc mình làm.

Trong công việc, anh luôn cố gắng cầu tiến và học hỏi không ngừng. Trong tình cảm, anh luôn biết lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ. Sau giờ làm, anh thường chơi thể thao, đi đây đó để cân bằng cuộc sống, hiện tại anh có công việc ổn định, mọi thứ cũng ổn, ngoại hình cũng khá ổn, anh không có yêu cầu gì đâu vì khi có cảm xúc yêu nhau thì mọi tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa. Anh đủ tự tin để yêu em, để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài rồi. Còn em thì sao, nếu em cũng sẵn sàng và tự tin, mình tới em nhé. Chờ em để mình cùng hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ