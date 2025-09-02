Anh chín chắn vì trải qua đủ thăng trầm

Anh thực tế chứ không thực dụng, anh lãng mạn nhưng không xa rời, đủ khả năng lo được hạnh phúc cho em và các con.

Anh năm nay đã ngoại tứ tuần rồi, độ tuổi đầy đủ sự chín chắn, trải nghiệm sự đời, buồn vui sướng khổ thăng trầm đủ cả. Từng có gia đình nhưng ly hôn cách đây 5 năm, hiện anh sống ở Hà Nội bên hai con gái. Thời gian dần trôi qua, anh chợt nghĩ mình mong ước được hạnh phúc như bao người khác. Muốn cùng em lang thang cà phê, ăn uống những dịp cuối tuần, đặc biệt trong tiết trời thu đẹp Hà Nội. Cùng em lang thang các phòng trà nghe những điệu nhạc sâu lắng, cũng lãng mạn với hạnh phúc chúng mình. Cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa biết bao em nhỉ!

"Hãy sống nếu biết ngày mai mình sẽ chết", nếu có em đúng tâm hồn, đồng điệu sở thích, tư duy, tri thức thì cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Đất nước mình đẹp và anh rất muốn cùng em trải nghiệm mọi cung đường tổ quốc, tìm hiểu văn hóa, tập tục, lịch sử nơi mình đến, mỗi lần thêm vốn sống để bồi đắp hạnh phúc của mình. Anh thực tế chứ không thực dụng, anh lãng mạn nhưng không xa rời. Anh đầy đủ khả năng để lo được hạnh phúc cho em và các con.

Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, năm châu bốn bể anh chỉ thiếu mỗi vợ thôi em. Con cái muốn phát triển tốt nên có năng lực tổng hợp, anh thích nhiều con và luôn trách nhiệm hết mình với chúng. Anh khuyến khích con đọc sách để phát triển tư duy, vốn sống. Anh khuyến khích con học nhạc để nâng cao cảm xúc tâm hồn. Anh khuyến khích con thể thao đến chúng có năng lượng, thể chất và anh rất muốn em sinh thêm con với anh.

Mong em tầm tuổi 30-35 tuổi, chưa vướng bận con cái em à. Mong chờ thư em.

