Anh chân thành, sống hòa đồng, ai gặp cũng quý mến, đặc biệt luôn suy nghĩ tích cực về mọi mặt trong cuộc sống. Tìm cô gái dịu dàng, anh sẽ chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất. Không biết giờ em ở phương trời nào, anh tìm em và mong được nắm tay em dạo phố, cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp. Nhìn người ta có cặp có đôi, bên nhau mỗi ngày, anh càng nôn nóng phải tìm được em, cho anh biết cảm giác nhớ thương một người là như thế nào. Anh 35 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, hiện tại làm tự do. Anh cao 1m45, hơi gầy, ngoại hình ưa nhìn.



Anh mong tìm được cô gái nhỏ tuổi hoặc hơn anh một hai tuổi nha, em có thể trẻ con hay nhõng nhẽo cũng được vì anh thích cảm giác che chở cho em. Sống tại Hà Nội em nhé. Mong em là cô gái vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực lạc quan về mọi mặt nhé, như vậy sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Công việc ổn định, chung thủy, sống tình cảm, biết sẻ chia trong cuộc sống để cho cuộc sống thêm thú vị.



Nếu em có những mệt mỏi áp lực gì, hãy thoải mái chia sẻ cùng anh, anh sẽ đưa em đến những quán cà phê âm nhạc để em thấy tâm trạng tốt hơn. Nếu em viết mail cho anh, vui lòng để lại số điện thoại hoặc mạng xã hội để mình trò chuyện dễ dàng hơn nhé.

