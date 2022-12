Anh cảnh báo nguy cơ cháy nhà giữa khủng hoảng năng lượng

Cơ quan cứu hỏa Anh cảnh báo về nguy cơ cháy nhà khi người dân tăng cường dùng nến, lò sưởi điện để đối phó giá năng lượng tăng cao.

"Nhiều người Anh đang tìm cách cắt giảm chi phí và tiết kiệm tiền khi đối mặt với hóa đơn năng lượng và lạm phát tăng cao", Frank Biederman, chủ tịch Ủy ban quản lý cơ quan cứu hỏa thuộc Hiệp hội Chính quyền Địa phương Anh, nói ngày 22/12.

Số liệu do Ofgem, cơ quan quản lý thị trường khí đốt và điện ở Anh, công bố cùng ngày cho thấy hóa đơn tiền điện trung bình năm của người Anh hiện nay là 1.297 bảng (1.563 USD), trong khi mức năm ngoái là 815 bảng (982 USD), còn hóa đơn khí đốt tăng từ 602 bảng (725 USD) lên 1.336 bảng (1.610 USD), tương đương 86%.

Giá thực phẩm ở Anh cũng tăng cao, khiến chi phí cho bữa tiệc Giáng sinh truyền thống cao hơn gần 30% so với năm ngoái.

Một phụ nữ lớn tuổi dùng lò sưởi điện ở Anh. Ảnh: PA

"Tiết kiệm là quan trọng, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. Chúng tôi kêu gọi người dân ngăn ngừa thảm kịch bằng cách tuân thủ các quy tắc an toàn đơn giản, thường xuyên kiểm tra và đảm bảo thiết bị báo cháy trong nhà hoạt động tốt", ông Biederman cảnh báo.

Tuyên bố được ông Biederman đưa ra sau nhiều vụ cháy nhà ở Uxbridge và Harwich trong tháng này do đốt nến. Cơ quan cứu hỏa ở Cumbria, Hereford và Worcester báo cáo nhiều vụ hỏa hoạn do các hộ gia đình tăng cường sử dụng lò sưởi nhưng không nạo ống khói. Tháng trước, một vụ cháy xảy ra ở Wakefir do người dân sưởi ấm bằng cách bật máy sấy quần áo qua đêm để tiết kiệm tiền khí đốt.

Cơ quan quản lý năng lượng cho hay số vụ người dân chỉnh sửa đồng hồ khí đốt và công tơ điện đã tăng 400% từ năm 2017 tới năm 2021 và dự đoán xu hướng này tiếp tục tăng khoảng 16% trong năm nay.

Cảnh sát phát hiện một vụ hỏa hoạn chết người ở Glasgow bắt nguồn từ sự cố chập điện do can thiệp trái phép vào công tơ. Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng cho hay các vụ chỉnh sửa công tơ thường khiến dây điện bị hở hoặc gây rò rỉ trong đường ống cung cấp khí đốt.

Anh và nhiều nước châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng trong mùa đông, khi giá khí đốt tăng vọt do ảnh hưởng từ chiến sự Nga - Ukraine. Nga đã cắt giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu, buộc các nước phải mua khí đốt hóa lỏng từ các nguồn khác với giá cao hơn rất nhiều, khiến hóa đơn năng lượng của người dân tăng mạnh.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)