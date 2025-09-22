Anh cảnh báo Israel không trả đũa việc công nhận Nhà nước Palestine

Ngoại trưởng Cooper cảnh báo Israel không sáp nhập một số khu vực Bờ Tây để trả đũa việc Anh công nhận Nhà nước Palestine.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng quyết định mà Anh đưa ra là cách tốt nhất để tôn trọng an ninh của Israel cũng như của người Palestine. Đây là vấn đề bảo vệ hòa bình, công lý và quan trọng nhất là bảo vệ an ninh cho Trung Đông", Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper ngày 22/9 nói về quyết định nước này công nhận Nhà nước Palestine.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại Kiev ngày 12/9. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu bà có lo ngại động thái này sẽ khiến Israel có cớ để sáp nhập một phần Bờ Tây hay không, Ngoại trưởng Anh cho biết bà đã nói rõ với người đồng cấp Israel rằng chính phủ họ không được làm như vậy.

Bà Cooper nói thêm những người cực đoan ở cả hai bên đang tìm cách từ bỏ mọi triển vọng về giải pháp hai nhà nước, điều mà Anh có trách nhiệm đạo đức phải thực hiện.

"Cũng như chúng ta đã công nhận Israel, nhà nước Israel, chúng ta cũng phải công nhận quyền của người Palestine đối với một nhà nước của riêng họ", bà nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đó tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine để "khôi phục hy vọng về hòa bình cho người Palestine và Israel, cũng như giải pháp hai nhà nước".

Ông nhấn mạnh quyết định này là một phần trong tiến trình chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm tại Dải Gaza. Ông khẳng định giải pháp hai nhà nước "không phải là phần thưởng cho Hamas", mà nhằm đảm bảo tổ chức này "sẽ không có tương lai, không có vai trò trong chính quyền và cấu trúc an ninh".

Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha ngày 21/9 tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine nhằm thúc đẩy hòa bình và bày tỏ sự ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Pháp và 5 nước khác dự kiến đưa ra động thái tương tự trong cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay.

Trong cuộc họp nội các ngày 21/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bình luận rằng việc các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine sẽ "đe dọa sự tồn vong của Israel", đồng thời khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây.

Giải pháp "hai nhà nước" là ý tưởng thiết lập hai nhà nước có lãnh thổ tách biệt, trong đó một cho người Israel và một cho người Palestine. Khái niệm này xuất hiện trước khi nhà nước Israel thành lập năm 1948, thời điểm kết thúc quyền ủy trị của người Anh đối với Palestine. Tuy nhiên, bạo lực và chiến tranh bùng phát trong những thập kỷ sau đó đã cản trở nỗ lực này.

Ngọc Ánh (Theo BBC, AP, AFP)