Anh cần em để hạnh phúc

Anh đã ngoài tứ tuần rồi, độ tuổi đủ sự chín chắn, trải nghiệm sự đời, buồn vui, sướng khổ, thăng trầm đủ cả. Từng có gia đình nhưng ly hôn cách đây 5 năm, hiện anh sống ở Hà Nội bên hai con gái. Thời gian dần trôi qua, anh chợt nghĩ mình cũng mong ước được hạnh phúc như bao người khác. Muốn cùng em lang thang cà phê, ăn uống những dịp cuối tuần, đặc biệt trong tiết trời thu đẹp của Hà Nội.

Cùng em ghé những phòng trà, nghe những điệu nhạc sâu lắng, lãng mạn với hạnh phúc của chúng mình. Cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa biết bao, em nhỉ. "Hãy sống như thể biết ngày mai mình sẽ chết". Nếu có em đúng tâm hồn, đồng điệu sở thích, tư duy và tri thức, cuộc sống này càng ý nghĩa biết bao.

Đất nước mình đẹp và anh rất muốn cùng em trải nghiệm mọi cung đường Tổ quốc, tìm hiểu văn hóa, tập tục, lịch sử nơi mình đến; mỗi lần đi là mỗi lần thêm vốn sống để bồi đắp hạnh phúc của chính mình. Anh thực tế chứ không thực dụng, anh lãng mạn nhưng không xa rời. Anh đủ khả năng để lo được hạnh phúc cho em và các con.

Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, năm châu bốn bể, anh chỉ thiếu mỗi vợ thôi, em. Anh luôn mong con cái được phát triển toàn diện nên chú trọng năng lực tổng hợp. Anh thích nhiều con và luôn trách nhiệm hết mình với chúng. Anh khuyến khích con đọc sách để phát triển tư duy, vốn sống; khuyến khích con học nhạc để nâng cao cảm xúc, tâm hồn; khuyến khích con chơi thể thao để có năng lượng và thể chất tốt. Và anh rất muốn em sinh thêm con với anh.

Anh hy vọng em là người đồng cảm với anh.