Anh biến mất khi tôi hỏi "Anh yêu em không"

Tôi 40 tuổi, mẹ đơn thân nuôi hai con, có nhà riêng, công việc ổn định.

Vì sao anh im lặng và biến mất khi tôi nhắn tin hỏi anh có yêu tôi không? Nói chung, tôi có cuộc sống ổn định và an yên để vững tin lo cho mình và các con mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Còn anh chưa từng có vợ con, hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi khá khác biệt về ngoại hình cũng như tính cách, nhiều lần muốn dừng lại vì không hợp nhưng cuối cùng chính tôi là người muốn tiếp tục, dù chúng tôi đều hiểu rõ là trong mối quan hệ này tôi sẽ lỗ.

Anh đã thành thật và thẳng thắn bày tỏ anh là người thích tự do, chưa từng phải thông báo hay hỏi ý ai về việc đi đâu, làm gì. Anh cũng không biết cách quan tâm hay muốn phải gánh vác trách nhiệm với một ai, vì vậy chưa từng nghiêm túc trong một mối quan hệ nào. Anh muốn cuộc sống thoải mái, vui vẻ, tùy hứng. Tôi là người phụ nữ mà theo mọi người nhận xét là chuẩn mực về mọi mặt. Có lẽ do duyên số hoặc do anh là hình mẫu của một người hội đủ những tính cách tiềm ẩn của tôi, mà tôi chưa một lần được sống thật những tính cách đó, với hình mẫu gần như hoàn hảo mà tôi dựng nên cho mình từ trước đến giờ, nên anh cuốn hút tôi một cách kỳ lạ.

Tôi yêu anh một cách mù quáng và tự lao vào anh dù chính anh từng đẩy tôi ra vì biết sẽ khiến trái tim tôi vụn vỡ, tổn thương. Tôi vẫn bất chấp tất cả để yêu anh, hy sinh cho anh, lo cho anh từng miếng ăn ngon nhất, quần áo xịn nhất, tiền bạc tự nhét vào túi anh từ 1.000 cho đến 10.000 USD vô điều kiện. Mỗi lần tôi đưa, anh đều từ chối, thậm chí la tôi, kết quả anh vẫn nhận tất cả. Bù lại suốt hơn một năm bên nhau, hai món quà giá trị nhất mà tôi nhận được từ anh cộng lại chỉ khoảng 2.000 USD. Tôi không tiếc tiền cũng như tình cảm dành cho anh vì bản thân tự nguyện. Điều tôi mong mỏi duy nhất là anh yêu tôi vì thật lòng tôi cũng phải thừa nhận một người đàn ông tự nhận mình là "badboy" như anh nhưng từ khi xác định quan hệ nghiêm túc với tôi thì tôi chưa từng bắt gặp một dấu hiệu mập mờ nào ở anh.

Anh cũng tự thay đổi tốt hơn để hài lòng tôi, chỉ duy nhất một điều biết tôi muốn mà anh không làm là nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Lý do anh đưa ra là nghĩ có chuyện gì cần mới nhắn tin, bình thường không biết nhắn gì. Anh nói tôi cứ nhắn anh bất cứ khi nào vì anh luôn trả lời tôi liền khi nhận tin nhắn. Tôi biết đọc đến đây mọi người sẽ thấy tôi dài dòng và không hiểu muốn nói gì. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật về chuyện của mình để mọi người hiểu hơn một chút. Tôi đang bế tắc với những suy nghĩ và thắc mắc không tự thoát ra được.

Tình cảm của tôi và anh đang rất bình thường, không cãi vã giận hờn gì. Mới tuần trước anh còn đưa tôi đến ăn cơm với gia đình anh lần đầu tiên. Vậy mà đêm giao thừa tôi nhắn tin nói nhớ anh, hỏi anh có nhớ và yêu tôi không (anh chưa một lần nói yêu tôi, khi tôi nói yêu thì anh luôn im lặng), đợi hơn 10 phút không thấy anh trả lời, tôi gửi tiếp tin nhắn khác: "Câu hỏi này khó trả lời vậy sao hay anh không thể trả lời vì không muốn nói dối em"? Anh vẫn im lặng.

Đây là lần đầu tiên anh không trả lời tin nhắn của tôi và đến nay cũng vài ngày rồi chúng tôi không liên lạc. Tôi rất buồn và bất ngờ, không thể hiểu tại sao anh lại im lặng, biến mất khi nhận được tin nhắn như vậy từ bạn gái? Tôi nên đón nhận và xử lý tình huống bất ngờ này thế nào?

