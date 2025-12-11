Anh ấn tượng với cô gái dịu dàng, hiền lành

Anh đã ngoài 30 tuổi, sống và làm việc trong ngành ngân hàng tại tỉnh lẻ, cách Hà Nội không xa.

Chào cô gái của anh,

Ngồi viết những dòng thư này sau một ngày dài mệt mỏi, anh tự hỏi không biết cô gái của anh là người như thế nào. Giờ ở đâu mà để anh đợi mòn mỏi, phải chăng đang tắc đường?

Anh hiền và kiệm lời, cũng đủ chín chắn để em có thể dựa vào. Anh vốn tin vào duyên số, đã lâu rồi mới lại lên đây. Anh vẫn luôn tin mình gặp ai cũng đều do ông trời sắp đặt, không biết liệu có may mắn gặp em ở đây không.

Anh đã ngoài 30 tuổi, sống và làm việc trong ngành ngân hàng tại tỉnh lẻ, cách Hà Nội không xa và anh cũng thường ra HN để hoàn tất chương trình học. Công việc bận rộn khi anh đi làm từ sáng đến khi về nhà thì mặt trời đã lặn từ lâu và có lẽ giờ đó nhiều người cũng đi nghỉ rồi. Cũng may nỗ lực được ghi nhận và anh cũng đạt được thành tựu nhỏ.

Anh thực sự rất ấn tượng với người dịu dàng, hiền lành. Dẫu biết rằng có thể em sẽ muốn quen những người đang ở tại Hà Nội nhưng biết đâu người không ở gần mới thật lòng thương em.

Năm cũ sắp qua rồi, hy vọng năm mới anh và em sẽ có một khởi đầu mới. Chúc em luôn hạnh phúc, an yên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ