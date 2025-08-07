Angola đề nghị Việt Nam hỗ trợ trồng lúa, cây ăn quả

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço đề nghị Việt Nam hỗ trợ nước này phát triển nông nghiệp, khi hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.

Sau lễ đón tại Phủ Tổng thống Angola, Chủ tịch nước Lương Cường sáng 7/8 hội đàm với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Angola.

Tổng thống Lourenço đánh giá cao vai trò và các thế mạnh của Việt Nam, đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa, cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho quốc gia châu Phi này.

Ông Lourenço mong có thêm các sản phẩm của Việt Nam tại thị trường Angola và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola. Tổng thống cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng xây dựng mối quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển" Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hợp tác giữa hệ thống ngân hàng hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên một tỷ USD.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Tổng thống Lourenço và các cơ quan sở tại tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ổn định ở Angola, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lourenço sau đó ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola, thể hiện cam kết, quyết tâm của hai bên trong việc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương, cũng như chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Angola thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/11/1975. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Angola, chỉ một ngày sau khi nước này tuyên bố độc lập.

Kim ngạch thương mại năm 2024 giữa hai nước đạt gần 250 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng gạo, hàng dệt may, cà phê, bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc và nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ, khí hóa lỏng từ Angola.

Tính đến tháng 12/2024, Angola có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 118 triệu USD. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Angola với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 3 triệu USD.

Angola có cộng đồng người Việt đông nhất tại châu Phi. Hiện có khoảng 8.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Angola, tập trung đông nhất ở thủ đô Luanda và các thành phố lớn.

Như Tâm