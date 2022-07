Angelina Jolie vui khi Brad Pitt đến sinh nhật con

ItalyAngelina Jolie cảm thấy vui khi chồng cũ Brad Pitt bỏ thời gian tới phim trường của cô để dự sinh nhật hai con Knox và Vivienne.

Ngày 12/7, theo Hollywood Life, Brad Pitt đến Rome để dự sinh nhật cặp song sinh Knox và Vivienne. Nam diễn viên còn mang theo một chiếc guitar để biểu diễn trong bữa tiệc. Một nguồn tin thân cận của nữ diễn viên cho biết: "Cô ấy đang có lịch làm việc dày đặc với phim Without Blood. Vì vậy, Jolie cảm thấy thanh thản khi Pitt có thể đến gặp các con trong ngày vui. Sự có mặt của anh ấy rất có ý nghĩa với Jolie".

Brad Pitt đáp chuyến bay đến Rome hôm 11/7 để dự sinh nhật con. Ảnh: Mega

Nguồn tin cũng cho biết Jolie luôn cố gắng để các con có thời gian bên cha của chúng, đặc biệt ở những dịp như nghỉ lễ, sinh nhật. Mối quan hệ của cặp sao xấu đi sau khi ly dị và phiên tòa tranh quyền nuôi con, tài sản kéo dài. "Hai người họ gần như không gặp nhau. Lịch thăm nom con gái do một bên thứ ba sắp xếp vì hai người đang tranh cãi trước tòa. Angelina Jolie cố gắng bảo vệ lũ trẻ một cách tốt nhất. Cô ấy muốn chúng có mối quan hệ lành mạnh với cha mình, mặc cho cảm xúc cá nhân của cô với anh ta", nguồn tin nói thêm.

Ngoài Knox và Vivienne, Brad Pitt và Angelina Jolie có thêm bốn người con Maddox, Pax Thiên, Zahara và Shiloh. Cặp sao quen khi đóng chung phim Mr. & Mrs. Smith (2005). Pitt sau đó ly dị vợ Jennifer Aniston để hẹn hò Jolie. Hai người kết hôn năm 2014. Năm 2016, Angelina Jolie nộp đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Năm 2019, hai người xin tòa chấm dứt mối quan hệ vợ chồng, trả lại tình trạng độc thân dù chưa thỏa thuận xong việc chia tài sản, quyền nuôi con.

Sáu con của Angelina Jolie Các con của Angelina Jolie và Brad Pitt. Video: Phương Mai

Thời gian qua, Jolie đưa các con đến Rome để quay phim Without Blood. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trong vai trò đạo diễn, kể từ First They Killed My Father (2017). Tháng 4/2021, trong cuộc phỏng vấn với EW, Jolie cho biết đam mê nghề đạo diễn nhưng từng phải bỏ dở vì bận chăm gia đình: "Tôi yêu việc đạo diễn. Tuy nhiên, tình hình gia đình có chút thay đổi khiến tôi không thể tiếp tục công việc đó suốt vài năm qua. Tôi phải nhận những dự án ngắn hạn và dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Vì vậy, tôi quay lại với nghề diễn viên".

Phương Mai (theo Hollywood Life)