Angelina Jolie sản xuất nhạc kịch 'The Outsiders'

New YorkAngelina Jolie đảm nhận vai trò sản xuất vở nhạc kịch Broadway chuyển thể từ phim điện ảnh "The Outsiders".

Theo DailyMail, minh tinh nói phấn khích khi vở nhạc kịch The Outsiders - do Danya Taymor đạo diễn - ra mắt tại sân khấu Broadway, muốn lan rộng tác phẩm với thế giới. "Tôi hy vọng có thể đóng góp và học hỏi từ êkíp, những người làm việc cùng tôi từ sau buổi biểu diễn tại La Jolla Playhouse", Jolie cho biết.

Dàn diễn viên và ngày ra mắt ở sân khấu Broadway chưa được tiết lộ. Trước đó, tác phẩm ra mắt tại nhà hát La Jolla Playhouse (California) ngày 19/2.

Một phân đoạn của vở diễn "The Outsiders" tại nhà hát La Jolla Playhouse. Ảnh: La Jolla Playhouse

Vở kịch lấy bối cảnh ở Tulsa, bang Oklahoma vào năm 1967. Nội dung xoay quanh Ponyboy Curtis và Johnny Cade, hai người bạn đang tìm kiếm mục đích sống giữa xã hội phức tạp.

Sau khi công diễn, tác phẩm được giới chuyên môn khen ngợi. Tờ San Diego Union-Tribune nhận xét kịch kết hợp thành công những điều hay nhất của sách và phim. Los Angeles Times cho rằng bản chuyển thể bám sát tiểu thuyết.

Phim The Outsiders (1983) do Francis Ford Coppola đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của S.E. Hinton xuất bản năm 1967. Nội dung kể về Greasers, một băng đảng tuổi teen ở vùng nông thôn Oklahoma, thường xuyên mâu thuẫn với Socials, một nhóm đối thủ.

Khi thành viên hội Greasers - Ponyboy (C. Thomas Howell) và Johnny (Ralph Macchio) - vướng vào một cuộc ẩu đả dẫn đến cái chết của một thanh niên, các chàng trai còn lại buộc phải đi trốn. Trong khi một số người cố gắng chuộc lại lỗi lầm, những thanh niên khác gặp phải kết cục bi thảm.

Tác phẩm gây chú ý nhờ dàn diễn viên đang lên thời đó, như Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze, Matt Dillon.

Trước Angelina Jolie, một số ngôi sao đóng vai trò sản xuất các show diễn tại sân khấu Broadway như Mariah Carey (vở Some Like It Hot), cựu cầu thủ bóng rổ Dwyane Wade, diễn viên Gabrielle Union và ca sĩ RuPaul (vở Ain't No Mo), vợ chồng Nick Jonas - Priyanka Chopra (vở Chicken & Biscuits). Jennifer Hudson, Don Cheadle, Mindy Kaling và RuPaul nằm trong số nhà sản xuất của vở kịch đoạt giải Tony 2022 A Strange Loop.

Angelina Jolie 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Angelina Jolie ở nhà Angelina Jolie tại nhà riêng ở khu Hollywood. Video: British Vogue

Diễn viên trải qua ba lần kết hôn. Năm 2014, cô bước vào cuộc hôn nhân được cả Hollywood chú ý với Brad Pitt. Cả hai chung tay nuôi dạy sáu con và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyên trên thế giới. Tuy vậy, tháng 4/2018, họ ly hôn sau những mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ chứng nghiện rượu của tài tử. Đầu tháng 7, Angelina Jolie nộp đơn lên tòa án để phản bác chồng cũ, về việc quản lý nhà máy rượu Chateau Miraval.

Quế Chi