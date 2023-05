Angelina Jolie: 'Phụ nữ nên chăm sóc sức khỏe bản thân'

Angelina Jolie kêu gọi phụ nữ bảo vệ sức khỏe nhân Ngày Quốc tế Phòng chống Ung thư buồng trứng.

Trên Instagram cá nhân hôm 8/5, diễn viên 47 tuổi đăng tải bức hình chụp cùng mẹ - bà Marcheline Bertrand, người qua đời năm 2007 sau gần 10 năm chống chọi căn bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Jolie viết: "Ngày 9/5 là sinh nhật lần thứ 73 của mẹ tôi, người đã mất cách đây 15 năm vì mắc ung thư. Vào tháng 6 tới, tôi chỉ còn cách một tháng so với độ tuổi của mẹ khi bà được chẩn đoán có bệnh. Tôi đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để giảm tỷ lệ mắc ung thư và sẽ tiếp tục kiểm tra sức khỏe trong tương lai".

Bức ảnh được Jolie đăng tải hôm 8/5. Ảnh: Instagram Angelina Jolie

Năm 2013, ngôi sao Maleficent đã quyết định cắt bỏ ngực nhằm tránh mắc ung thư do mang trong người gen lỗi BRCA 1. Hai năm sau, Jolie tiếp tục cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng. Trong số các thành viên thuộc gia đình, cả bà, mẹ và dì của cô đều qua đời vì ung thư. Sau hai cuộc đại phẫu, tỷ lệ mắc bệnh của diễn viên giảm từ lần lượt 87% với ung thư vú và 50% với ung thư buồng trứng xuống còn 5%.

"Mọi thứ đều thay đổi kể từ khi mẹ tôi qua đời. Tôi muốn gửi lời động viên sâu sắc đến những ai đã mất đi người thân vì ung thư. Đồng thời, tôi hy vọng những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua nó", Jolie viết tiếp. Minh tinh cũng khuyên các trường hợp có tiền sử ung thư trong gia đình nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ: "Gửi đến tất cả phụ nữ, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân bằng cách thực hiện chụp X-quang kiểm tra khối u ở ngực, thử máu và siêu âm".

Jolie trong buổi ra mắt phim "Eternals" tại London vào tháng 10/2021. Ảnh: AFP

Năm 2019, Jolie nói với tờ Time rằng cô quyết định thực hiện các cuộc phẫu thuật phòng ngừa vì muốn chứng kiến các con trưởng thành. "Nguyện vọng của tôi là sống lâu nhất có thể để chăm sóc cho con và cháu của tôi", diễn viên sinh năm 1975 cho biết.

Jolie là mẹ của sáu con, bao gồm Maddox (21 tuổi), Pax (19 tuổi), Zahara (18 tuổi), Shiloh (16 tuổi) cùng cặp sinh đôi Knox và Vivienne (14 tuổi). Trong đó, Shiloh, Knox cùng Vivienne là ba con ruột mà cô có cùng chồng cũ - tài tử Brad Pitt.

Angelina Jolie sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha - ông Jon Voight trong bộ phim Lookin’ to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên Mr. & Mrs. Smith giành ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar trong suốt sự nghiệp.

Jolie trải qua ba lần kết hôn. Năm 2014, cô bước vào cuộc hôn nhân được cả Hollywood chú ý với Brad Pitt. Cả hai chung tay nuôi dạy sáu con và cùng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyên trên thế giới. Tuy vậy, tháng 4/2018, họ ly hôn sau những mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ chứng nghiện rượu của tài tử.

Trailer phim 'Mr. & Mrs. Smith' do Angelina Jolie và Brad Pitt đóng chính Trailer phim "Mr. & Mrs. Smith" do Jolie và Pitt đóng chính. Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Quốc Bảo