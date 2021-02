Angelina Jolie luôn mang thuốc cho các con khi ra ngoài

Minh tinh Angelina Jolie mang theo thuốc chống dị ứng, đau đầu cho các con và chocolate cho cô khi ra ngoài.

Đầu tháng 2, Angie thực hiện thử thách In The Bag (Bên trong túi xách), liệt kê những món đồ luôn để trong túi xách cùng tạp chí British Vogue. Cô giới thiệu với người hâm mộ chiếc túi ưa thích của hãng Old Céline, bên trong chứa những đồ dùng như kính râm hiệu Alexander McQueen, chocolate hay thuốc cho các con...

Angelina Jolie khoe đồ trong túi xách Angelina Jolie thực hiện thử thách "In the Bag". Video: British Vogue.

Angelina Jolie hiện tránh dịch cùng sáu con tại biệt thự ở Los Feliz, bang California, Mỹ. Diễn viên và Brad Pitt chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4/2019 sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Hai người xin tòa chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước rồi tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con. Sau khi chia tay, cặp sao đồng ý sống tại bang California để cùng nuôi con cho đến khi chúng qua tuổi 18.

Phương Mai