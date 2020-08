Angelina Jolie lồng tiếng phim vì con

Minh tinh Angelina Jolie nhận lồng tiếng phim "The One and Only Ivan" vì con gái Shiloh thích tác phẩm.

Ngày 21/8, diễn viên nói trên chương trình Good Morning America: "Con gái tôi đọc quyển sách và rất thích nhân vật Ivan. Sau đó, tôi tìm hiểu về cuốn sách và biết về dự án phim".

Angie hứng thú với nhân vật voi mẹ Stella do cô lồng tiếng. "Cô ấy lo lắng rằng khi chết sẽ không bảo vệ được con. Stella tìm cách truyền sức mạnh cho người khác để bảo vệ con mình. Chi tiết đó rất khác với các phim cho trẻ em thông thường", minh tinh nói.

Angelina Jolie và con gái Shiloh. Ảnh: Ellle.

The One and Only Ivan là dự án của Disney, dựa trên cuốn truyện tranh cùng tên của nhà văn K. A. Applegate và họa sĩ Patricia Castelao. Tác phẩm kể về chú khỉ đột Ivan sống trong một đoàn xiếc thú tại siêu thị. Tại đây, chú quen mẹ con voi Stella và Ruby. Khi Stella mắc bệnh, cô gửi gắm Ivan chăm sóc Ruby. Chứng kiến ông chủ rạp xiếc hành hạ Ruby, chú khỉ nhớ đến lời hứa với Stella và tìm cách trả tự do cho voi con.

Tác phẩm dự kiến ra rạp tại Mỹ vào tháng 8 nhưng bị hủy vì dịch. The One and Only Ivan hiện chiếu trên hệ thống phim trực tuyến Disney Plus.

The One and Only Ivan trailer Trailer "The One and Only Ivan". Video: Disney.

Angelina Jolie hiện tránh dịch tại Los Angeles cùng ba con nuôi - Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (16 tuổi), Zahara (15 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (14 tuổi), Knox và Vivienne (12 tuổi). Mới đây, cô và chồng cũ Brad Pitt tiếp tục ra tòa tranh cãi việc chia quyền nuôi con. Angie nộp đơn ly dị từ năm 2016. Tháng 4/2019, hai người chấm dứt quan hệ vợ chồng sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Cặp sao xin chia vụ ly hôn thành hai phần: chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước sau đó tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con.

Đạt Phan (theo People)