Angelina Jolie 'hạnh phúc với hiện tại'

Minh tinh Angelina Jolie, 49 tuổi, hài lòng với cuộc sống hiện tại, dành thời gian cho các con và công việc.

Theo People ngày 9/7, nguồn tin thân Angelina Jolie cho biết: "Jolie chỉ tham gia những dự án bản thân thật sự quan tâm và đam mê. Cô ấy cũng rất tự hào về những người con của mình".

Diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: GC Images

Hiện thông tin về minh tinh đa phần liên quan con cái như tin tức về nhạc kịch hợp tác cùng con gái út - Vivienne, 16 tuổi, hoặc hình ảnh đi chơi, dạo phố với những người con khác. Dựa theo những hoạt động và thành tựu gần đây của minh tinh, trang tin nhận định Jolie có khoảng thời gian tốt đẹp hơn nửa năm qua.

Vở kịch The Outsiders do cô và Vivienne sản xuất thắng ba cúp vàng Tony, bao gồm hạng mục Nhạc kịch xuất sắc, tại lễ trao giải vào tháng 6. Đây là giải thưởng dành cho sân khấu Broadway, thuộc một trong bốn giải nghệ thuật lớn nhất Mỹ bên cạnh Oscar, Grammy và Emmy.

Trong bài phỏng vấn với People năm 2023, Angelina Jolie nói Vivienne truyền động lực để cô thực hiện tác phẩm. Người đẹp cũng dành nhiều lời khen cho con gái út, nhận xét cô bé là một trợ lý nghiêm khắc, sẽ nhắc nhở nếu minh tinh sơ suất.

Trong tháng 6, các trang báo quốc tế đưa tin minh tinh đón sinh nhật tuổi 49 bên các con. Cô đợi con gái nuôi Zahara trở về nhà ở từ trường cao đẳng ở Georgia để chung vui. "Cô ấy trông ngóng các con quay về để gia đình đoàn tụ trong ngày vui", nguồn tin cho biết.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng những người xung quanh Jolie đang lo lắng cho sức khỏe của nghệ sĩ. Theo Radar Online, người quen Angelina Jolie nhận xét cô quá gầy, trông ốm yếu khi xuất hiện trên thảm đỏ Tony vừa qua. Họ nghĩ diễn viên không nặng tới 45 kg. "Jolie quên ăn hoặc không muốn ăn. Bạn bè sợ cô ấy không thể gắng gượng nếu tình trạng này cứ diễn ra", người này nói thêm.

Angelina Jolie và con gái tại lễ trao giải Tony 2024. Ảnh: WireImage

Người đẹp chuẩn bị tái xuất màn ảnh bạc với vai huyền thoại opera Maria Callas trong phim Maria. Bộ phim do đạo diễn Pablo Larraín thực hiện, hoàn thành các cảnh quay vào năm 2023. Hiện dự án trong giai đoạn sản xuất hậu kỳ, chưa công bố ngày khởi chiếu. Hai dự án gần nhất cô tham gia là Eternals và Those Who Wished Me Dead, cùng ra mắt năm 2021.

Angelina Jolie sinh năm 1975, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Joile trải qua ba cuộc hôn nhân. Năm 2014, cô kết hôn Brad Pitt, 62 tuổi, có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Jolie và Pitt đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến vườn nho Château Miraval.

Angelina Jolie trên trường quay "Maria". Video: Backgrid Hậu trường Angelina Jolie quay phim Maria. Video: Backgrid

Phương Thảo (theo People, Radar Online)