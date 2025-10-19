Angelina Jolie diện váy lộ hình xăm hổ

ItalyDiễn viên Angelina Jolie gây chú ý khi diện trang phục hở trọn phần lưng, để lộ nhiều hình xăm lớn như hổ Bengal, kinh Phật.

Theo Page Six hôm 18/10, minh tinh thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ ra mắt phim Couture ở Rome. Cô diện chiếc váy midi màu đen tuyền, hở lưng, cho thấy các hình xăm bao gồm kinh Phật bằng tiếng Khmer, ngôi đền Phật giáo.

Trong đó, biểu tượng con hổ Bengal sau lưng được Angelina Jolie thực hiện khi tới Bangkok, Thái Lan năm 2004. Hình xăm dài 30 cm, rộng 20 cm, có ý nghĩa như bùa hộ mệnh, mang lại sức mạnh, sự che chở cho diễn viên.

Loạt hình xăm trên lưng Angelina Jolie. Ảnh: Reuters

Angelina Jolie có gần 20 hình xăm trên người, gắn liền các sự kiện ý nghĩa trong cuộc đời. Diễn viên bắt đầu xăm từ năm 1993 với một ký tự kanji của Nhật ở vai trái, mang thông điệp nhắc cô sống trọn vẹn từng phút giây. Sau khi mẹ cô - bà Marcheline Bertrand - qua đời vì ung thư buồng trứng năm 2007, diễn viên tưởng nhớ bà bằng một chữ M trên lòng bàn tay phải. Tháng 9/2013, minh tinh có thêm hình xăm một dòng chữ Ả Rập dưới tay phải, được thực hiện ngay sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú ngừa ung thư.

Hiện Jolie vừa quay dự án mới ở Anh, vừa bận rộn quảng bá dự án Couture. Phim do Alice Winocour đạo diễn, từng tham dự các Liên hoan phim như Toronto (Canada), San Sebastián (Tây Ban Nha), gần nhất là Rome (Italy). Trong tác phẩm, cô vào vai Maxine Walker - nữ đạo diễn Hollywood được giao đến Pháp thực hiện một đoạn phim ngắn cho Tuần lễ Thời trang Paris. Khi cô đang cố gắng cân bằng công việc, trách nhiệm làm mẹ và thủ tục ly hôn thì phát hiện mắc ung thư vú ác tính.

Câu chuyện của Maxine và Angelina Jolie có sự đồng điệu. Năm 2013, minh tinh công khai bài viết trên New York Times rằng vừa kết thúc ba tháng phẫu thuật cắt bỏ mô và tái tạo cả hai bên vú. Đạo diễn Alice Winocour cho biết nghĩ Jolie sẽ thể hiện vai chính từ lúc viết kịch bản. "Tôi muốn khắc họa sự mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ của cô ấy, hình ảnh người phụ nữ đằng sau biểu tượng Hollywood", Winocour nói.

Diện mạo của Angelina Jolie ở tuổi 50. Ảnh: WireImage

Angelina Jolie sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân. Năm 2014, cô kết hôn Brad Pitt, 63 tuổi, có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, diễn viên đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Jolie và Pitt đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc.

Phương Linh (theo Page Six)