Angelina Jolie diện đầm xuyên thấu trên thảm đỏ

ParisMinh tinh Angelina Jolie tôn dáng trong bộ đầm nửa kín nửa hở ở buổi ra mắt phim.

Hôm 9/2, Angelina Jolie trở thành tâm điểm ở buổi ra mắt phim Couture. Cô diện đầm Givenchy xẻ tà màu bạc xuyên thấu, họa tiết hoa lá thêu bằng sequin, chỉ bạc và cườm. Thiết kế có phần gấu váy bất đối xứng và những đường viền đính hạt dọc theo tay áo và chân váy. Diễn viên đeo trang sức Garatti thiết kế riêng, gồm một nhẫn kim cương xanh lục 15 carat và đôi bông tai đồng điệu.

Angelina Jolie diện đầm xuyên thấu cùng giày cao gót đen trên thảm đỏ. Ảnh: AFP

Trong Couture, ngôi sao 51 tuổi đóng vai chính Maxine Walker, một đạo diễn phim được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi đang làm việc cho một hãng thời trang lớn thuộc Tuần lễ thời trang Paris. Phim cũng đan xen câu chuyện của một người mẫu và một chuyên viên trang điểm đang cố gắng khẳng định mình trong ngành.

Trailer phim hé lộ những sàn catwalk lộng lẫy và cầu thang biểu tượng trong phòng Rue Cambon của nhà mốt Chanel dẫn đến căn hộ riêng của Coco Chanel. Alice Winocour trở thành đạo diễn đầu tiên được quyền ghi hình tại các xưởng may, xưởng sản xuất và phòng trưng bày của Chanel. Nhà mốt Pháp còn hợp tác với nhà thiết kế trang phục Pascaline Chavanne để tạo ra những bộ trang phục cho phim, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập của hãng.

Angelina Jolie ở buổi ra mắt phim 'Couture' Angelina Jolie tạo dáng trước ống kính. Video: E!

Theo Variety, vai diễn được cho phù hợp với Jolie, bởi cô là người hiểu rõ về ngành thời trang, nỗi khổ của bệnh ung thư vú. Diễn viên đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú để phòng ngừa vào năm 2013. Năm 2025, cô tiếp tục cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng sau khi được bác sĩ chẩn đoán cô có 87% khả năng mắc ung thư vú và 50% khả năng mắc ung thư buồng trứng. Mẹ của cô, Marcheline Bertrand, đã qua đời vì hai căn bệnh này. Hiện sức khỏe ổn định, cô dành thời gian điều hành thương hiệu thời trang riêng Atelier Jolie.

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt. Sau khi ly hôn Pitt, cô chăm sóc sáu con gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp sinh đôi Vivienne-Knox.

Trailer phim 'Couture' Trailer phim "Couture". Video: HanWay Films

Họa Mi (theo Pagesix)