Angelina Jolie để tóc ngắn

Minh tinh Angelina Jolie gây chú ý khi để tóc bob trong tạo hình của phim "Anxious People".

Theo InStyle, Angelina Jolie, 50 tuổi, trông khác lạ khi xuất hiện trên phim trường ở London hôm 4/9. Trang tin nhận xét trang phục và diện mạo hiện tại của Jolie mang phong cách phụ nữ Bắc Âu. Trên các diễn đàn, loạt hình của cô thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Một số khán giả nhận xét mái tóc bob giúp nghệ sĩ thanh lịch hơn, phù hợp đường nét trên gương mặt của cô.

Angelina Jolie trên phim trường ở Anh hôm 4/9. Ảnh: Backgrid

Lần gần nhất diễn viên để kiểu tóc ngắn tương tự là lúc đóng phim hài lãng mạn Life or Something Like (2002). Khi ấy, tạo hình của Jolie được cho gợi nhớ minh tinh Marilyn Monroe. Những năm gần đây, người hâm mộ quen với hình ảnh Angelina Jolie tóc dài, thi thoảng uốn xoăn.

Diễn viên thủ vai phóng viên Lanie Kerrigan trong phim "Life or Something Like". Ảnh: IMDb

Con trai lớn của cô - Maddox, 24 tuổi - theo mẹ đến trường quay. Trước đây, Maddox nhiều lần hỗ trợ mẹ đóng phim, từng cùng em trai Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn phim Maria (2024) của Jolie.

Anxious People là dự án mới nhất của nghệ sĩ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thụy Điển Fredick Backman. Tác phẩm ra mắt năm 2019, xoay quanh nhóm người lạ bị một tên cướp nhà băng bất thành bắt làm con tin. Trong tình trạng hỗn loạn, họ vô tình tiết lộ những bí mật của bản thân, tạo ra những tình huống bất ngờ. Angelina Jolie vào vai một nhân viên ngân hàng đầu tư tên Zara, đóng cùng Aimee Lou Wood và Jason Segel.

Maddox và mẹ trên trường quay "Anxious People". Ảnh: Backgrid

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt. Cô và Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Cuối năm 2024, cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn sau gần tám năm kiện tụng.

Theo People, Angelina Jolie đón sinh nhật tuổi 50 cùng các con hôm 4/6. Bước qua độ tuổi mới, nguồn tin cho biết Jolie cảm thấy vững vàng hơn trước. "Cô ấy không ngại việc già đi, thực ra còn đón nhận nó. Jolie nhìn nhận tuổi tác theo hướng tích cực, nhất là sau khi mẹ qua đời lúc cô còn trẻ. Cô ấy bình thản, sống như được truyền cảm hứng và hào hứng với tương lai", người này nói thêm.

Trailer phim "Maria" của Angelina Jolie Trailer "Maria". Video: Netflix

Phương Thảo (theo InStyle, People)