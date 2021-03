Angelina Jolie bán tranh Brad Pitt tặng

Minh tinh Angelina Jolie bán bức tranh được chồng cũ - tài tử Brad Pitt - tặng 10 năm trước với giá 11,5 triệu USD.

Theo Pagesix, bức tranh Tower of the Koutoubia Mosque (Tháp của Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia) do cựu thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ. Brad Pitt từng mua tặng Jolie tác phẩm vào năm 2011 với giá 2,95 triệu USD. Một doanh nhân người Bỉ trả 11,5 triệu USD để mua lại trong phiên đấu giá hôm 1/3.

Bức tranh "Tower of the Koutoubia Mosque". Ảnh: Nola.

Bức tranh vẽ cảnh đền thờ Hồi giáo Koutoubia (Morocco) lúc hoàng hôn, với nền là dãy núi Atlas. Thủ tướng Winston Churchill nảy cảm hứng sáng tác khi tham quan nơi đây trong chuyến công tác dự Hội nghị Casablanca vào tháng 1/1943.

Bức tranh từng thuộc sở hữu của gia đình tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, được tác giả Winston Churchill tặng. Con trai ông Roosevelt bán đấu giá tác phẩm cho một nhà sưu tầm nghệ thuật ở Nebraska năm 1950. Sau đó, nhà làm phim Norman G. Hickman - từng tham gia sản xuất The Finest Hours (1964), bộ phim về Churchill - mua lại và trưng bày tại nhà riêng trước khi được bán cho Brad Pitt.

Angelina Jolie và Brad Pitt quen khi đóng chung phim Ông bà Smith (2005). Pitt sau đó ly dị vợ lúc bấy giờ, Jennifer Aniston, để hẹn hò Jolie. Hai người kết hôn năm 2014, có sáu con chung. Năm 2016, Angelina Jolie đâm đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Cô giữ quyền nuôi cả sáu con suốt những năm qua. Brad Pitt muốn tòa án chia đều thời gian hai người được gặp các con.

Cảnh Brad Pitt đánh nhau với Angelina Jolie trong 'Mr. & Mrs. Smith' Angelina Jolie và Brad Pitt trong "Ông bà Smith". Video: New Regency.

Phương Mai (theo Pagesix)