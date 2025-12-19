Trung QuốcDiễn viên Angelababy gây chú ý khi trở lại thảm đỏ sự kiện giải trí, sau hai năm bị hạn chế hoạt động.

Tối 18/12, người đẹp 36 tuổi dự chương trình do tạp chí BB Art tổ chức, cùng các đồng nghiệp như Huỳnh Dịch, Chung Lệ Đề, Lý Trị Đình, Vu Hiểu Quang. Theo Sohu, Angelababy thành tâm điểm chú ý, cụm từ khóa "Angelababy tái chiến thảm đỏ sau hai năm" vào danh sách chủ đề nổi bật nhất mạng xã hội Weibo.

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát' Fan cổ vũ Angelababy. Video: Weibo

Diễn viên mặc váy dòng cao cấp mùa thu đông 2024 của nhà mốt Alexis Mabille, tóc đánh rối nhẹ. Hàng trăm fan chờ cô ngoài đường để ghi hình, cổ vũ. Hàng nghìn khán giả nhận xét minh tinh phong độ tốt, trang phục tôn vóc dáng.

Angelababy từng thuộc nhóm sao hoạt động sôi nổi nhất showbiz Trung Quốc, tần suất xuất hiện cao. Sự nghiệp của cô chững lại từ cuối năm 2023, sau khi diễn viên xuất hiện ở show thoát y của ca sĩ Lisa tại Crazy Horse, Pháp. Nhiều blogger giải trí cho rằng Angelababy vi phạm điều lệ với người hoạt động lĩnh vực biểu diễn do cơ quan chức năng quy định, trong đó có việc nghệ sĩ không được phép tổ chức, tham dự, quảng bá cho chương trình gợi dục, đồi trụy. Tại Trung Quốc, múa thoát y bị xếp vào "biểu diễn đồi trụy".

Angelababy diện trang phục ôm dáng. Ảnh: Sina

Sự việc khiến Angelababy bị hàng triệu người kêu gọi tẩy chay. Theo trang 163, Angelababy vướng sóng gió lớn nhất sự nghiệp, kể từ khi gia nhập làng giải trí năm 2003. Từ tháng 11//2023, cô bị cấm đăng bài viết, bình luận trên mạng xã hội Weibo vì "vi phạm pháp luật, quy định của nền tảng". Nền tảng video lớn nhất Trung Quốc - Douyin - cũng chặn người dùng nhấn "theo dõi" tài khoản của Angelababy. Cô có khoảng 140 triệu fan trên các nền tảng này.

Đầu năm 2024, tài khoản mạng xã hội của cô trở lại bình thường, nhưng cô không xuất hiện ở sự kiện điện ảnh nào tại Trung Quốc đại lục, cũng vắng bóng các show truyền hình, sự kiện quảng cáo. Người đẹp chỉ dự một số chương trình giải trí ở Hong Kong.

Angelababy tái xuất thảm đỏ. Ảnh: Weibo/Yang Ying Studio

Tháng 1/2025, phim Tương tư lệnh mà Angelababy đóng chính ra mắt, nhiều khán giả cho rằng đây là dấu hiệu cô dần trở lại hoạt động sôi nổi ở Trung Quốc.

Angelababy tên thật Dương Dĩnh, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân mảng phim ảnh, đóng chính nhiều tác phẩm như Cô phương bất tự thưởng, Người lái đò nhưng bị giới chuyên môn, khán giả đánh giá diễn xuất tệ. Năm 2017, trang Sohu xếp Angelababy vào danh sách diễn viên "mặt đẹp, diễn đơ". Dù diễn xuất hạn chế, người đẹp đắt show quảng cáo, làm đại sứ của nhiều thương hiệu.

Diễn viên trải qua hôn nhân với tài tử Huỳnh Hiểu Minh, có con trai lên tám tuổi. Vợ chồng công bố ly hôn năm 2022.

Như Anh (theo Sohu, 163)