Ăng-ten vệ tinh lớn nhất của NASA trong vũ trụ

Vệ tinh NISAR trang bị ăng-ten radar khổng lồ đường kính gần 12 m sẽ giám sát sự thay đổi của sông băng, rừng và vỏ Trái Đất, cung cấp dữ liệu để cải thiện cơ sở hạ tầng và ứng phó thảm họa.

Mô phỏng vệ tinh NISAR hoạt động với ăng-ten trải rộng trên quỹ đạo. Ảnh: NASA

Vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp NASA - ISRO (NISAR) là dự án hợp tác giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), phóng ngày 30/7 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở đông nam Ấn Độ. Vệ tinh này sẽ mở rộng khẩu độ hết cỡ sau 17 ngày phóng.

Hiện nay, thiết bị đã sẵn sàng quan sát toàn diện Trái Đất và sẽ sử dụng radar để theo dõi những thay đổi trên bề mặt hành tinh với độ phân giải lớn chưa từng có. Nó có thể ghi lại chuyển động của các thềm băng và sông băng, biến dạng vỏ Trái Đất do động đất và lở đất, thay đổi trong hệ sinh thái rừng và đầm lầy với độ chính xác đến vài cm. Dữ liệu từ NISAR sẽ hỗ trợ nhà chức trách đưa ra quyết định trong nhiều lĩnh vực như ứng phó thảm họa, cơ sở hạ tầng, chính sách nông nghiệp và an ninh lương thực.

Bộ phản xạ ăng-ten của NISAR dùng để truyền và nhận tín hiệu radar, có đường kính gần 12 m, biến nó thành thiết bị lớn nhất NASA từng đưa lên quỹ đạo. Với thiết kế dạng lưới thép mạ vàng, bộ phản xạ được gắn vào vệ tinh giống chiếc ô gấp. Trong 4 ngày sau khi phóng, vệ tinh từ từ mở rộng, tiếp theo là khung ăng-ten căng ra hôm 15/8, giúp bộ phản xạ xòe hết cỡ.

NISAR là vệ tinh đầu tiên trang bị hai loại radar khẩu độ tổng hợp (SAR) ở dải L và dải S. Loại radar đầu tiên xuyên qua tán rừng và mây để phát hiện biến dạng vỏ Trái Đất và chuyển động của thềm băng. Radar dải S rất nhạy với độ ẩm trong tuyết và thay đổi ở thảm thực vật. Bằng cách kết hợp hai loại radar, vệ tinh có thể ghi lại các hiện tượng đa dạng từ động đất và hoạt động núi lửa đến nạn phá rừng. Bộ phản xạ khổng lồ đóng vai trò như "con mắt" cần thiết cho cả hai hệ thống, tập trung radar truyền xuống Trái Đất, thu nhận và tập trung tín hiệu truyền trở lại vệ tinh.

Theo Paul Rosen, nhà khoa học dự án NISAR tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, radar khẩu độ tổng hợp hoạt động giống ống kính của máy ảnh, tập trung ánh sáng để tạo ra hình ảnh sắc nét và kích thước của ống kính (khẩu độ) quyết định độ sắc nét của hình ảnh. NISAR sử dụng kỹ thuật giao thoa đặc biệt so sánh hình ảnh theo thời gian, cho phép các nhà nghiên cứu và người dùng dữ liệu tạo ra thước phim 3D về những thay đổi diễn ra trên bề mặt Trái Đất.

NISAR là sản phẩm kết hợp công nghệ Mỹ và Ấn Độ. NASA cung cấp SAR băng tần L và thiết bị truyền thông dữ liệu trong khi ISRO phát triển SAR băng tần S và cơ sở hạ tầng xử lý năng lượng, liên lạc và định hướng của vệ tinh. Trạm mặt đất của ISRO phụ trách phóng vệ tinh và hoạt động ban đầu. NISAR sẽ bắt đầu quan sát toàn diện cuối năm 2025.

An Khang (Theo Wired, JPL)